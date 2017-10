Autiste, un artiste dessine des villes parfaitement grâce à sa mémoire absolue

Stephen Wiltshire est un artiste connu et reconnu pour ses dessins panoramiques de villes emblématiques.

Ce qu’il fait est déjà un exploit pour n'importe quel artiste, mais ce qui le distingue est le fait que ses croquis sont entièrement réalisés grâce à sa mémoire.

Wiltshire, qui est autiste, a une mémoire photographique absolue, qui lui permet de se souvenir de chaque détail d'une ville à partir d'un tour en hélicoptère de 45 minutes.

Le 16 octobre dernier, l’artiste a signé une séance de dessin qui a duré cinq jours. Il a su recréer avec son génie l'horizon de la ville de New York avec des détails impressionnants. Malgré ce don de mémoire exceptionnelle qu’il possède, le travail de reconstituer une ville sur papier en détail demeure néanmoins très difficile, a déclaré en entrevue l’artiste.

capture d'écran | Reuters

L’artiste britannique a dessiné plusieurs villes dans le passé, y compris Londres, Los Angeles, Sydney et Hong Kong, mais il aime visiter New York, et y trouve l'inspiration dans son architecture.

«C'est un très bel endroit, il y a beaucoup de gratte-ciels, de grands bâtiments, des taxis jaunes et quelques Américains», a déclaré Wiltshire à Reuters.

Wiltshire a été diagnostiqué avec un trouble de l’autisme à l'âge de trois ans.

Il s’est mis à parler, mais également à dessiner à 5 ans. Cette pratique lui permettait de mieux communiquer, mais également lui permettait de s’apaiser, de se calmer. Aujourd’hui, ses dessins se vendent des milliers de dollars.

Il a été nommé Membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) du Prince Charles au Palais de Buckingham en 2006 pour ses services au monde de l'art.