Disparition d’un homme à Shawinigan

La Sûreté du Québec (SQ) a demandé à la population d’ouvrir l’œil, dimanche, pour tenter de retrouver un homme porté disparu samedi à Shawinigan.

Anthony Cloutier a été vu pour la dernière fois vers 15 h 30 aux abords de la 119e rue. Depuis, ses proches sont sans nouvelle et craignent pour sa santé et sa sécurité.

L’homme de 29 ans mesure 1,80 m (5’ 9’’), pèse 75 kg (165 lb), à la tête rasée et des yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleue à carreaux, un pantalon noir et un manteau imperméable noir de marque New Balance. M. Cloutier se déplacerait à pied.

Quiconque aperçoit le disparu peut contacter les policiers via le 911 ou la ligne confidentielle 1 800 659-4264.