En attente d’un cœur, il se marie à l’hôpital

En attente d’une greffe de cœur qui pourrait lui sauver la vie, Gérard Champagne avait des étoiles dans les yeux hier au moment de passer la bague au doigt de la femme qu’il aime dans l’atrium de l’Hôpital Royal Victoria.

Vêtu d’une simple robe de chambre bleu marine, l’homme de 58 ans souhaitait réaliser son rêve de se marier pendant que son état le lui permet encore.

Car il y a à peine un mois et demi, sa vie a complètement basculé.

«J’ai toujours voulu épouser Michelle, mais elle, elle n’était pas certaine de vouloir se marier, alors je ne voulais pas la forcer», raconte M. Champagne d’une voix essoufflée, mais enjouée.

«Le mariage m’a toujours rendue nerveuse, explique sa conjointe, Michelle Cormier, dans sa robe de dentelle blanche. Mais quand Gerry est tombé malade, j’ai voulu qu’on se marie le plus rapidement possible.»

Au début du mois de septembre, Gérard Champagne était en parfaite santé: il s’entraînait cinq fois par semaine, faisait attention à son alimentation et n’avait jamais touché à une cigarette.

Mais alors qu’il se trouvait à l’aéroport pour s’envoler vers Cuba, le quinquagénaire s’est soudainement senti défaillir.

«J’avais l’impression que ma gorge se refermait, je ne comprenais pas ce qui se passait», se souvient-il.

Une fois l’ambulance arrivée, M. Champagne se sentait mieux. Croyant à une crise de panique, il a tout de même décidé d’annuler son voyage et de retourner chez lui se reposer.

Artères trop petites

Une semaine plus tard, des difficultés respiratoires ont commencé à l’inquiéter plus sérieusement. Il s’est donc rendu chez son médecin, qui l’a avisé de se rendre immédiatement à l’hôpital.

C’est à ce moment qu’il a appris que les artères de son cœur étaient presque complètement obstruées.

Comble de malheur, on lui a aussi annoncé que ses artères étaient trop petites pour qu’il puisse recevoir un pontage. Les stents, ces petits ressorts qui sont parfois placés dans les artères pour éviter qu’elles ne se bouchent, n’étaient pas non plus une option.

La seule solution restante: une transplantation de cœur. Depuis cinq semaines, l’homme attend donc avec espoir qu’un organe se libère pour lui.

Il a également été branché à un dispositif d’assistance ventriculaire (DAV), une pompe mécanique qui permet d’augmenter le volume de sang circulant dans son organisme.

Malade mais amoureux

Gérard Champagne et Michelle Cormier se sont croisés pour la première fois dans un gymnase il y a 15 ans. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Ils se sont récemment acheté une maison ensemble à Pincourt, en Montérégie.

Lorsqu’on lui demande comment il garde le moral, Gérard Champagne regarde sa compagne.

«J’ai vraiment pensé que j’allais mourir, alors je suis content d’être encore là aujourd’hui, dit-il. Et tant que Michelle est là avec moi, ça va bien.»