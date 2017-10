Justin Timberlake confirmé pour la mi-temps du Super Bowl 2018

Justin Timberlake a lui-même annoncé qu’il chantera durant la mi-temps du prochain Super Bowl, en février 2018.

L’interprète de «Mirrors» et «Can't Stop the Feeling!» a publié une courte vidéo sur Twitter, où il se met en scène avec son ami Jimmy Fallon, présentateur du Tonight Show. Les deux hommes se demandent l’heure tour à tour, jusqu’à faire un jeu de mots sur la mi-temps du Super Bowl («half-time» en anglais).

Jimmy Fallon demande alors au chanteur s’il fera une performance pendant la mi-temps, ce que Justin Timberlake confirme avec un drôle de regard.

Des rumeurs lancées par «US Weekly»

Fin septembre, le magazine «Us Weekly» avait laissé entendre que le chanteur avait été choisi pour fouler la scène à Minneapolis, le 4 février prochain, lors de la 52e édition de l’événement sportif le plus regardé sur la planète.

Après sa prestation très remarquée et controversée en 2004 aux côtés de Janet Jackson qui a laissé voir un sein sur scène à la fin de «Rock Your Body», Justin Timberlake revient donc au Super Bowl et succédera à Lady Gaga, vedette du concert de la finale de la NFL l’an dernier.