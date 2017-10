Kit Harrington a pleuré en lisant le scénario final de Game of Thrones

Kit Harrington a pleuré en lisant le script du dernier épisode de Game Of Thrones, et pendant une apparition dans l'émission britannique The One Show, il a révélé que lui et ses collègues avaient pleuré durant une lecture.

«Nous avons fait une lecture du script la semaine dernière donc maintenant je sais tout, a dit l'acteur. J'ai pleuré à la fin. Vous devez vous rappeler que ça fait huit ans. Personne n'y tient autant que nous.»

La série à succès, dans laquelle jouent aussi Lena Heady, Peter Dinklage et Emilia Clarke se conclura en 2018 ou 2019, à la fin de la saison 8.

«C'est une institution dans laquelle j'ai été plus longtemps que toutes les autres. L'école, l'école d'arts dramatiques, tout. Ça m'émeut d'y penser. Ça va me faire bizarre de dire au revoir à tout le monde l'année prochaine, et de tourner les dernières scènes. Non seulement on est attaché à ça, mais beaucoup d'autres gens dans le monde aussi.» Il doit commencer à filmer ses scènes pour la dernière saison à Belfast, et a juré le secret.

«On m'a dit «Ne dis pas que tu filmes. Ne prends pas de photos à Belfast, ne fais pas tout ça.» Tout est verrouillé».»

Il s'est récemment fiancé à son ancienne partenaire de la série, Rose-Leslie, avec laquelle il est en couple depuis 2012. Ils ont annoncé leurs fiançailles dans The Times en début de mois