La nouvelle ambassadrice américaine arrive à Ottawa

La nouvelle ambassadrice des États-Unis au Canada, Kelly Craft, est arrivée à Ottawa dimanche en vue d’une cérémonie lundi.

Choisie par le président américain Donald Trump pour représenter les intérêts de Washington au pays, Mme Craft donnera ses lettres de créance à la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, lors d’une cérémonie à Rideau Hall en matinée.

La 24e ambassadrice des États-Unis au Canada s’adressera ensuite aux médias.

Kelly Craft a été officiellement nommée dans ses fonctions par le vice-président américain Mike Pence à la fin du mois de septembre, après que le sénat eut approuvé le choix de Donald Trump en juillet.

«Je promets de servir, de mettre de côté mes intérêts personnels et de faire passer en premier les intérêts de notre nation [...] auprès de notre plus proche allié et ami», avait-elle affirmé après avoir été présentée par M. Pence.

Mme Kelly entrera en fonctions en pleine tourmente alors que les États-Unis et le Canada sont aux prises avec des différents commerciaux, au premier rang desquels vient la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Dans une entrevue accordée à CTV News à la fin septembre, elle avait dit vouloir travailler à trouver une solution «gagnant-gagnant-gagnant».

Elle a toutefois laissé entendre qu’elle se laisserait guider par les politiques du président américain. «Nous avons des tons différents, mais nous recherchons les mêmes résultats», avait-elle mentionné.

Originaire du Kentucky, Kelly Craft est une importante donatrice et collectrice du Parti républicain. Elle succède à Bruce Heyman, nommé par Barack Obama en mars 2014.