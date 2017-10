Le démantèlement de la marquise de la Plaza Saint-Hubert est commencé

La transformation de la Plaza Saint-Hubert, annoncée en grande pompe l’hiver dernier a commencé avec le démantèlement de la marquise.

Cet auvent vitré qui protège les marcheurs des intempéries, et qui fait la renommée de cette promenade commerciale, est la première étape de la grande transformation.

L’installation doit être retirée avant d’amorcer les autres travaux, dont la réfection du réseau d’aqueduc.

Le retrait de la marquise, installée en 1984, doit permettre aux propriétaires des immeubles d’effectuer des travaux en façades, difficiles à exécuter précédemment.

«Le démantèlement va très bien, l’entrepreneur travaille très bien, efficacement, et dans le respect des commerçants et des résidents. Il respecte les horaires. Pour les commerçants qui ont vu la marquise être installée en 1984, c’est un peu un sentiment de nostalgie qui est ressenti. D’un autre côté, c’est très excitant de voir une nouvelle marquise qui sera mise en place et le renouveau de la Plaza», a expliqué Mike Parente, de la Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert.

Par ailleurs, les inconvénients liés aux travaux seront atténués le plus possible. «On travaille avec la ville, tout est sur la table et on va travailler très fort pour que l’achalandage ne baisse pas trop», ajoute M. Parente.

La partie vitrée de l’auvent a été retirée du côté nord de la rue Saint-Hubert, entre Jean-Talon et Saint-Zotique.

Les travaux de refonte de la Plaza, mais également les travaux d’aqueduc, devraient se terminer en 2022.