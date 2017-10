Les équipes sont complètes à «La Voix Junior»

Les trois équipes de la seconde saison de «La Voix Junior» ont été complétées, dimanche soir, à TVA, au cours de la cinquième et dernière ronde des auditions à l’aveugle.

Karine Sansregret a ouvert la soirée avec une magnifique interprétation de «Un peu plus haut, un peu plus loin» qui a ravi les trois coachs, qui ont tourné leur fauteuil pour entendre sa voix chaude et profonde. La jeune ado de 13 ans, originaire de Saint-Hubert à Longueuil, a choisi de poursuivre l’aventure dans l’équipe de Marc Dupé.

Le coach a aussi convaincu Rose-Coralie Audet de rejoindre son équipe. La fille de 13 ans avait déjà passé l’audition l’an dernier, sans succès, mais sa détermination lui a permis de revenir et de réussir. Les trois coachs se sont retournés sur sa version de «Papaoutai».

Enfin, Marc Dupré a complété son équipe avec Kayleigh Styles, une Ontarienne de 13 ans. Abonnée aux concours de chant et fan de comédie musicale, elle a livré une version personnelle de «Wrecking Ball» qui a autant séduit les coachs que le public.

Team Marie-Mai

Fan de Marie-Mai, Marion Bélanger a fondu en larmes après avoir reçu un message de remerciements de ses idoles, Marcus et Martinus. C’est également des larmes qui ont coulé sur ses joues lorsque la chaise de Marie-Mai s’est retournée à la fin de sa prestation. Elle va pouvoir travailler avec sa chanteuse préférée.

Janibel Poirier avait choisi de s’accompagner au piano sur une chanson d’Émile Bilodeau, «J’en ai plein mon cass», pour défendre sa place dans l’émission. Les trois coachs ont été séduits par sa proposition, même si Marc avait déjà complété son équipe. La jeune fille de 14 ans a rejoint les rangs de l’équipe de Marie Mai.

Romane-Frédéric a provoqué beaucoup d’émotion chez sa future coach. Enfant-soleil, la jeune fille de 13 ans a déjà eu la chance de chanter avec Marie-Mai au Téléthon Enfant Soleil, il y a quelques années. C’était donc des retrouvailles très émotives pour la chanteuse qui l’a immédiatement reconnue.

Équipe Nevsky

Du haut de ses 14 ans, Naomie Turcotte a l’assurance d’une grande chanteuse. Elle a interprété une magnifique version de «L’hymne à l’amour» d’Édith Piaf pour laquelle Alex Nevsky a été le seul à se retourner.

Très calme et posé, Émile Bureau était très concentré sur son interprétation de «Qui a le droit» de Patrick Bruel. Marie-Mai et Alex ont voulu l’avoir dans leur équipe, et c’est ce dernier qui a gagné.

Enfin, Alex a été le dernier a complété son équipe avec Clara Lévesque, une jeune chanteuse de 13 ans, qui avait choisi la chanson «Elle est d’ailleurs». Comme les deux autres coachs ne pouvaient plus se retourner, Alex Nevsky n’a pas eu de mal à la convaincre.ENCADRÉ

Les recrues de la semaine

Équipe Marc Dupré

- Katrine Sansregret, 13 ans, Longueuil

- Rose-Coralie Audet, 13 ans, Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)

- Kayleigh Styles, 13 ans, Ottawa (Ontario)

Équipe Marie-Mai

- Marion Bélanger, 13 ans, Repentigny

- Janibel Poirier, 14 ans, Montréal

- Romane-Frédéric Guay, 13 ans, Montréal

Équipe Alex Nevsky

- Naomie Turcotte, 14 ans, Québec

- Émile Bureau, 12 ans, Saint-Victor

- Clara Lévesque, 13 ans, Montréal