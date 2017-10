Manque flagrant de médecins dans Hochelaga-Maisonneuve

Une médecin qui suit 800 patients dans Hochelaga-Maisonneuve continue d’en prendre, en raison du manque flagrant de docteurs dans le quartier.

«Je fais ce que je peux. Je suis très fatiguée et je sais que je pourrais craquer d’un jour à l’autre. On doit agir, les besoins sont criants, ici», lâche Ghislaine Roederer, médecin à la Clinique médicale Joliette, qui suit en tout 1500 personnes à Montréal.

À 62 ans, Ghislaine Roederer est à bout de souffle et doit même travailler le week-end afin de voir le plus de gens possible.

En ce moment, sept médecins couvrent le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve. En 2018, si rien n’est fait, ils ne seront plus que quatre pour traiter une population de plus de 56 000 personnes.

Seulement deux d’entre eux feront du «sans rendez-vous», dont Mme Roederer, déplore la députée du secteur, Carole Poirier.

«On traverse un désert médical, il n’y a presque personne pour traiter la population, ici. Ils doivent tous se tourner vers les urgences, qui sont bondées. Cinquante-cinq pour cent de la population du quartier n’a pas accès à un médecin de famille», déplore-t-elle.

Mme Poirier a d’ailleurs déposé cette semaine à l’Assemblée nationale une pétition contenant plus de 8700 noms pour réclamer plus de médecins.

Besoins criants

La population d’Hochelaga-Maisonneuve est «criante de besoins» et n’est pas la plus facile à traiter, convient Ghislaine Roederer.

«Nous sommes médecins pour aider les gens, et non pour soigner des gens déjà en santé. Oui, ce n’est pas la population qui est la plus en santé. On ne devrait pas avoir peur d’eux. C’est valorisant, travailler là-bas», lance l’omnipraticienne.

Mais elle l’admet, c’est son sentiment de devoir envers ces gens qui la pousse à rester.

«Je pourrais tout laisser tomber et aller là où c’est facile. Mais qui prendrait soin d’eux ? J’ai plus de patients qu’il ne m’en faut. Chaque fois que je fais du sans rendez-vous, je décide d’en suivre quelques-uns, parce qu’ils sont malades», avoue-t-elle.

Elle invite les nombreux médecins à Montréal à « faire leur part » et à venir soigner les gens d’Hochelaga-Maisonneuve.

«On pourrait faire une rotation, s’il le faut, mais ça prend des médecins. Et ce n’est pas en ignorant le problème qu’il n’existe pas pour autant», lance-t-elle.

Huit médecins

Appelé à réagir, le ministre de la Santé Gaétan Barrette avoue que la situation est problématique, mais juge qu’elle est en voie de s’améliorer.

«On a restreint les règles pour l’attribution de postes où il y a des besoins. [...] On a prévu que huit médecins allaient s’installer dans Hochelaga-Maisonneuve», affirme-t-il, précisant qu’ils doivent commencer à pratiquer dans une période de «0 à 12 mois».

«Ça fait un an qu’on me répond ça. Je vais le croire quand je vais les voir», indique de son côté la députée péquiste Carole Poirier.