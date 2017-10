Québec solidaire aura un nouveau logo

Québec solidaire (QS), en plein processus de fusion avec Option nationale, lance une opération coup de poing afin d'obtenir l'opinion des internautes sur trois propositions de logos.

Sur le site logo.quebecsolidaire.net, les internautes pourront donner leur impression sur les trois logos que propose le parti pour se refaire une beauté.

QS propose un logo avec deux demi-cercles, deux triangles et un autre qui a des allures du logo de la série culte Star trek. Les trois sont orange et bleu.

En entrevue à TVA Nouvelles, la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé explique que «changer l'identité visuelle d'une organisation qui occupe l'espace public marque définitivement l'imaginaire».

«L’orange a toujours été notre couleur depuis le début de notre histoire. On voit apparaître le bleu qui est la couleur du Québec. On voulait un bleu qui nous distingue des autres partis politiques, donc on est allé vers ce bleu un peu mauve, très jeune», a-t-elle affirmé.

Il s'agira de la troisième identité visuelle pour cette formation politique depuis sa création il y a 12 ans.

«Ce n'est pas un vote. On veut avoir du jus. Il y a une case commentaires. On veut entendre les gens pour qu'ils nous expliquent leur relation avec chacun des logos pour nous aider à faire notre choix», a précisé Manon Massé.

Un changement audacieux

Pour le politologue Éric Montigny de l'Université Laval, un changement de logo est très important dans l'histoire d'une formation politique.

«C'est audacieux, parce que c'est une première de mémoire qu'un parti politique va chercher le sentiment populaire sur un changement de logo. C'est une démarche pour que les gens s'approprient la nouvelle identification visuelle», a mentionné le politologue.

«D'un point de vue de communication politique, c'est fondamental. Ça illustre un changement, une volonté de changement, d'une impulsion qu'on veut donner à une formation», a-t-il ajouté.

Pas une première

Tous les partis politiques ont changé d'identification au fil des ans.

Le péquiste André Boisclair a ajouté du vert au logo du PQ pour marquer le virage environnemental de sa formation.

François Legault a modifié le visuel de la CAQ pour marquer sa nouvelle identité nationaliste. Même les libéraux sous Jean Charest ont modifié le logo du PLQ.

Les internautes pourront donner leur impression sur chacun des trois logos jusqu'à dimanche 17 h. Une fois les commentaires compilés, la direction de Québec solidaire analysera le tout et s'en servira pour arrêter son choix, qui sera dévoilé en janvier 2018.