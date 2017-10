Un groupe citoyen veut revenir sur la question des courses de Formule E

Alors que le championnat de Formule E a eu lieu il y a plusieurs mois, des citoyens mécontents continuent de se mobiliser et tiennent à ce que le débat autour du choix de l’emplacement du circuit se poursuive.

Au cours de l’été, avant, pendant et après les courses du weekend des 29 et 30 juillet, plusieurs médias avaient parlé de la colère et de l’exaspération des gens du secteur où a eu lieu l’événement, causées notamment par le bruit, le blocage de rues, les détours occasionnés et les nombreux bouchons de circulation. Des non-résidents, notamment des gens travaillant dans le secteur, avaient aussi été affectés par les modifications au stationnement et les fermetures de rues, entre autres.

La question est revenue dans l’actualité la semaine dernière lorsqu’il a été rapporté que le gouvernement du Québec avait accordé 1 million $ supplémentaires aux organisateurs de l’événement - qui avaient déjà reçu 500 000 $ de Québec.

Ce lundi, c’est dans le cadre de la campagne électorale municipale que le sujet reviendra sur la table.

Formule Citoyenne, un groupe de citoyens mécontents qui s’est formé dans la foulée de l’événement de la Formule électrique, tient ce lundi en soirée dans une brasserie de la rue Ontario un débat entre différents candidats du quartier. Outre la question de la Formule E, des thèmes comme la qualité de vie, la sécurité et le développement immobilier seront abordés.

Une des organisatrices, Heidi Miller, a indiqué à l’Agence QMI dimanche soir que deux candidats, soit Robert Beaudry, de Projet Montréal, et Daniel Gaudreau, de Vrai changement pour Montréal, ont accepté de se prêter à l’exercice et que les réponses des autres candidats du quartier sont attendues, notamment celle de Richard Bergeron, membre de l’équipe de Denis Coderre.

«M. Bergeron n’a pas encore répondu à notre invitation malgré que nous l’ayons approché à plusieurs reprises», a déploré Mme Miller, en précisant que le débat aura lieu même si M. Bergeron n’y participe pas.

La soirée sera animée par Winnie Frohn, professeure de l’UQAM en urbanisme. L'auditoire aura l'opportunité de poser des questions, peut-on lire sur la page Facebook de l’événement.

Le groupe Formule Citoyenne fait actuellement circuler une pétition sur le web afin que l’événement de la Formule électrique soit délocalisé au circuit Gilles-Villeneuve ou dans un secteur non habité.

Le groupe a par ailleurs réalisé un sondage en rencontrant plusieurs commerçants des quartiers situés dans le périmètre du circuit de la Formule E, dont plusieurs ont été négativement affectés par l’événement de l’été.

Heidi Miller a précisé au cours de l’entretien avec l’Agence QMI qu’un rapport est en préparation et qu’il sera rendu public incessamment, avec des chiffres et des analyses.

Manon Massé demande aussi que la Formule E soit délocalisée

La députée de Québec solidaire Manon Massé, qui représente la circonscription provinciale de Sainte-Marie-Saint-Jacques où les courses de Formule E ont été tenues, dit appuyer la position et les démarches de Formule Citoyenne.

«Nous sommes en lien avec eux et on les appuie», a-t-elle dit dimanche au téléphone alors qu’elle quittait Rimouski qu’elle a visitée dans le cadre de la tournée des régions qu’elle vient d’amorcer avec son collègue Gabriel Nadeau-Dubois.

M. Massé soutient que son bureau de circonscription a reçu plusieurs plaintes de citoyens mécontents «qui ont été confinés chez eux» pendant l’événement, qui ont subi des impacts importants comme le bruit. «Ça n’a pas de bon sens de faire ça en milieu urbain, habité, alors qu’on a des infrastructures comme le circuit Gilles-Villeneuve. Et les commerçants en ont aussi souffert.»

Elle déplore en outre que l’administration municipale et les organisateurs de l’événement ne veuillent pas ouvrir leurs livres et dire notamment combien de billets ont été vendus.

«Formule Citoyenne documente, fait le travail que le municipal ne fait pas», a lancé la députée solidaire.

Concernant l’aide financière accordée par Québec aux organisateurs, Mme Massé se demande «comment se fait-il que le gouvernement du Québec n’exige pas un réel bilan? D’étirer un autre million sans avoir un bilan factuel, transparent, c’est inacceptable!»