Un puissant et dangereux typhon fonce vers le Japon

Un puissant typhon se dirigeait vers le Japon dimanche générant devant lui pluies et vents violents qui ont tué deux personnes et en ont blessé plus de dix alors que des millions de Japonais se rendaient dans les bureaux de vote.

Le typhon Lan, qualifié de «très vaste et très puissant» par l'Agence météorologique du Japon, s'accompagnait de vents de 216 kilomètres par heure dimanche soir dans le Pacifique, au sud du Japon.

Il se dirigeait vers le nord-est et pourrait frapper Tokyo ou ses environs lundi matin.

Des vents violents ont forcé les compagnies aériennes à annuler plus de 500 vols tandis que certains trains ou ferries ont été supprimés dans l'ouest du pays, ont rapporté les médias japonais.

Un passant a été tué par des échafaudages qui se sont effondrés sur lui sur un site de construction à Fukuoka, dans l'ouest du Japon, a indiqué la chaîne de télévision publique NHK.

Un homme de 70 ans a été retrouvé mort après avoir plongé dans la mer pour se saisir d'une corde attachée à un bateau alors qu'il essayait de fuir sa propre embarcation en difficulté, a expliqué un garde-côtes à l'AFP.

Au moins 11 personnes ont été blessées à travers le pays, a précisé la NHK.

Le constructeur automobile Toyota a annoncé qu'il suspendrait la production dans toutes ses usines du pays lundi.

Dimanche, le premier ministre Shinzo Abe a ordonné à son ministre chargé des catastrophes de se tenir prêt à mobiliser des sauveteurs, dont des soldats.

Les autorités ont appelé des milliers d'habitants établis près des côtes, de cours d'eau ou en flanc de colline à se rendre dans des refuges. L'agence météorologique a mis en garde contre l'arrivée de hautes vagues, des glissements de terrain et des inondations dans le centre et l'ouest du Japon.

Les électeurs de la capitale bravaient dans la journée des pluies diluviennes accompagnées de vent pour se rendre dans les bureaux de vote.

Le scrutin a été retardé de 20 minutes à Kochi dans l'ouest du pays, où un glissement de terrain a bloqué une route tandis que plusieurs bureaux ont fermé à l'avance.

Des ferries à destinations d'îles isolées dans l'ouest ont été annulés en raison de fortes vagues, obligeant à y suspendre le décompte des voix. Des électeurs de petites îles du sud ont déposé leur bulletin dès samedi pour éviter les intempéries. Il est possible au Japon de voter plusieurs jours à l'avance.