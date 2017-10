Une université devra verser 9 millions $ à une athlète devenue quadriplégique

L’Université de Régina en Saskatchewan a été jugée négligente par un jury à la suite d’un accident de plongeon survenu en 2005 au cours duquel Miranda Biletski, est devenue quadriplégique à l’âge de 16 ans.

C’est un jury composé de six personnes qui a, vendredi, déclaré l’Université de Regina comme étant responsable de ce tragique accident et a accordé à la plaignante plus de 9 millions $ de dommages et intérêts.

L’avocat de Miranda Biletski, Alan McIntyre, a affirmé au «Global News» que sa cliente était soulagée que l’affaire soit terminée: «Quand le jury a donné son verdict, elle a pleuré. Il est finalement reconnu que la faute venait de l’université et non d’elle ou de son club de natation», a confié Me McIntyre.

Tout au long du procès, l’avocat a soutenu que la piscine n’était pas sécuritaire tandis que l’université a toujours rejeté la responsabilité sur la jeune athlète.

Une grande athlète

Il y a 12 ans, Miranda Biletski a plongé dans une piscine de l’université lors d’un entraînement. L’adolescente a heurté le fond, se fracturant les vertèbres cervicales la rendant quadriplégique.

À cette époque, elle était une nageuse prometteuse et jouait au water-polo en compétition.

En 2010, elle a rejoint Équipe Canada au Championnat du monde de rugby en fauteuil roulant.

Elle est la première femme à avoir joint l’équipe canadienne.