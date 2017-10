Affaire Weinstein: Matt Damon admet qu'il était au courant d'une histoire

L’acteur américain Matt Damon a admis lundi qu’il était au courant du harcèlement sexuel qu’a subi Gwyneth Paltrow aux mains du déchu producteur Harvey Weinstein.

L’acteur a révélé cette information lors d’une entrevue à l’émission «Good Morning America», lui qui a dû prendre ses distances avec Weinstein plus tôt ce mois-ci après avoir collaboré avec lui sur plusieurs projets, notamment le film «Le talentueux M. Ripley».

Damon a indiqué que le copain de Gwyneth Paltrow à l’époque, Ben Affleck, lui avait raconté les détails de l’histoire.

«Ben [Affleck] m’avait parlé de l’histoire de Gwyneth [Paltrow] parce qu’ils étaient ensemble après Brad [Pitt], alors je la connaissais, a révélé Damon. J’ai travaillé avec Gwyneth et Harvey sur le film “Le Talentueux M. Ripley”, mais je ne lui en ai jamais parlé, c’est Ben qui me l’a raconté.»

«Je savais qu’ils avaient une entente ou un accord à ce sujet, a-t-il poursuivi.

Matt Damon et Ben Affleck ont tour à tour été accusés d’avoir protégé Harvey Weinstein dans la foulée des accusations d’agressions sexuelles et de harcèlement contre le l’ex-magnat hollywoodien. Damon a nié avoir camouflé quoi que ce soit et a condamné les agissements de Weinstein plus tôt ce mois-ci ainsi que lors de cette entrevue. «Je n’ai rien à voir avec cette histoire», a-t-il tenu à rappeler.

«Quand les gens disent que tout le monde savait, oui, je le savais. Je savais qu’il était un emmerdeur. Il en était fier. C’était comment il se comportait, a indiqué Damon. Je savais qu’il était un coureur de jupons. Je ne voudrais pas être marié à cet homme, mais ce n’était pas de mes affaires. Je ne pensais jamais que ce genre de prédation sexuelle avait cours.»

"This level of criminal sexual predation was not something I ever thought was going on." - Matt Damon on Harvey Weinstein pic.twitter.com/VLBR9c7nG3