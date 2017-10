Airbus veut le contrat des CF-18

Le numéro 1 d’Airbus au pays veut mettre la main sur le contrat de 6,4 milliards $ d’Ottawa pour l’achat de 18 avions de chasse. Airbus espère damer le pion à Boeing avec son Eurofighter Typhoon, a partagé Simon Jacques, président d’Airbus Canada, en marge du Symposium sur le marché canadien de la défense et de la sécurité à Boucherville, lundi.

«On attend l’appel d’offres pour voir ce qu’il y a dedans et si on a des chances de gagner ou pas. Si on gagne, ça nous prend un partenaire canadien et québécois. On y travaille toujours...», a déclaré Simon Jacques, grand patron d’Airbus Canada.

Selon M. Jacques, l’appel d’offres doit avoir «des critères justes pour tout le monde, avec une vraie compétition». Il se dit convaincu que son «Typhoon est un très bon avion».

L’an dernier, Airbus a fait un bon coup en vendant 16 avions de sauvetage au coût de 2,4 milliards $ au gouvernement canadien. Mais l’avionneur en veut plus.

Avions de la discorde

Pour protester contre les droits compensatoires de 220 % imposés à la C-Series de Bombardier et la taxe antidumping de 80 % sur ces mêmes appareils, le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu en personne à Washington le 11 octobre dernier.

M. Trudeau a dit au président américain Donald Trump qu’il mettait sur la glace le contrat de 6,4 milliards $ pour l’achat de 18 Super Hornet neufs de Boeing.

«Les tentatives de Boeing de mettre au chômage des dizaines de milliers de travailleurs de l’aéronautique au Canada ne sont pas quelque chose que nous considérons comme positif», avait dit M. Trudeau à M. Trump.

Depuis l’achat de la C-Series par Airbus la semaine dernière, beaucoup de fournisseurs québécois s’inquiètent également du sort qui leur sera réservé.

Fait au Québec

Lundi, en Montérégie, le président canadien du géant mondial Airbus, Simon Jacques, a refusé de dire si des fournisseurs québécois qui font les avions de la C-Series pourraient être délaissés au profit de fournisseurs étrangers déjà partenaires d’Airbus.

« Je ne peux pas dire. On regarde toujours pour améliorer nos processus pour garder nos meilleurs fournisseurs au Canada», a-t-il laissé tomber en mêlée de presse, irrité par la question.

Pour M. Jacques, Airbus fait déjà sa part en en dépensant plus de 1,1 milliard $ au Canada auprès de différents fournisseurs. «Le Québec et le Canada ont toujours été très agressifs. On est innovateur ici», a-t-il lancé, pour vanter l'industrie d'ici.

Airbus a 12 000 fournisseurs dans le monde.