Conférence de presse annulée pour le Gala Les Olivier

L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) a annulé, lundi, la conférence de presse qui devait avoir lieu, mardi, pour dévoiler les nominations du prochain Gala Les Olivier.

Les finalistes seront tout de même dévoilés durant la journée de mardi, mais par communiqué.

«Personne n’a le cœur à la fête ces jours-ci et nous croyons qu’il est préférable de laisser la place au débat qui a cours actuellement, a mentionné Guy Lévesque, président de l’APIH. Le temps est à la compassion envers les victimes, à la réflexion et à la prise de parole sur le sujet très sérieux du harcèlement et de l’intimidation dans notre milieu et la société tout entière.»