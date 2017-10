Délit de fuite à Montmagny: une dame de 24 ans arrêtée

Une dame de 24 ans a été arrêtée par la Sûreté du Québec lundi en lien avec le délit de fuite survenu dimanche soir à Montmagny.

Vers 20 h dimanche soir, deux adolescents, un en vélo et l’autre en patin à roues alignées, circulaient sur le chemin du Bras-Saint-Nicolas à Montmagny. Alors qu’ils se trouvaient à environ 500 mètres de la résidence familiale de la victime sur cette route isolée et mal éclairée, un véhicule aurait foncé sur eux.

Dernière heure: une dame de 24 ans arrêtée après un délit de fuite à Montmagny. @tvaqc @lcn @tvanouvelles — Danny Côté (@dannycoteTVA) October 23, 2017

Un geste volontaire?

Selon la sœur de la victime, l’automobiliste aurait d’abord croisé les adolescents en sens inverse. Ceux-ci auraient alors «fait signe de ralentir» au véhicule. La limite de vitesse sur cette route de campagne est de 80 km/h.

C’est à ce moment que l’automobiliste aurait fait demi-tour toujours selon le commentaire Facebook publié par la sœur de la victime, Karyne Gagnon-Bernier. «Ç’a du toucher son ego et il a fait le choix de retourner sur ses pas et de montrer ses talents de conducteur pour faire réagir mon frère et son ami», a-t-elle écrit.

Courtoise

Délit de fuite

L’automobiliste a ainsi percuté de plein fouet l’adolescent de 16 ans alors que son ami s’en est sorti indemne. «La cerise sur le sundae, il décida de s’enfuir. Pas question de prendre son courage à deux (mains) et d’arrêter pour porter assistance», a ajouté la sœur de l’adolescent.

Selon nos informations, la victime aurait notamment percuté de plein fouet le pare-brise du véhicule.

L’adolescent a été transporté à l’Hôtel-Dieu de Lévis avec des blessures sérieuses, mais est demeuré stable pendant son transport. On ne craindrait plus pour sa vie.