Des élèves sautent la 6e année après avoir doublé

Chaque année, quelque 350 élèves de la Commission scolaire de Montréal sautent leur 6e année et vont directement au secondaire même s’ils ont déjà doublé au primaire, une pratique controversée qui risque de se répandre.

Ce n’est pas parce qu’ils sont trop doués que ces élèves sautent leur 6e année, mais parce que bien souvent, ils sont considérés trop vieux pour le primaire.

«C’est la consécration de l’absurdité. C’est comme priver les élèves d’un droit, s’insurge Nathalie Morel. Pourquoi on ne leur donne pas un an de plus au primaire ? Le jeune a le droit d’avoir accès au programme dans son entièreté», s’indigne Mme Morel de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Meilleure option

L’an dernier, 365 élèves sont passés de la 5e année au secondaire alors qu’ils avaient doublé une année au cours de leur primaire. Il s’agit d’une statistique relativement stable depuis les cinq dernières années, selon des chiffres obtenus par «le Journal de Montréal» auprès de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Environ les deux tiers de ces élèves sont placés dans une classe d’adaptation scolaire au secondaire, où ils ont plus de services que dans une classe de régulier au primaire, explique Gérald Gauthier des services éducatifs de la CSDM.

Selon lui, l’école fait souvent ce choix, car il s’agit de la meilleure option pour l’élève. «Qu’on ne me sorte pas [l’argument du] nivellement par le bas. C’est l’inverse, s’exclame M. Gauthier. Si on les expose aux apprentissages des niveaux de leur âge, ils captent certaines choses. Il y a de belles victoires», dit-il.

C’est le cas de Blaise Guigma, 14 ans, qui a réussi à rattraper son retard en sautant sa 6e année et qui réussit maintenant bien dans une classe ordinaire (voir autre texte).

Depuis la réforme scolaire des années 2000, le redoublement d’une année est de moins en moins appliqué. La loi prévoit d’ailleurs qu’un enfant ne peut redoubler plus d’une fois au cours de son primaire.

«On n’a pas le choix, c’est le ministère qui nous demande ça. Mais par expérience, je peux dire que c’est payant», affirme M. Gauthier. Des études montrent en effet que le redoublement a ses limites.

Nivellement

Mais pour les syndicats d’enseignants, il s’agit bel et bien de nivellement par le bas. Mme Morel dit entendre régulièrement parler de cas de jeunes promus au niveau suivant alors que l’enseignant avait recommandé qu’ils redoublent.

Cette tendance à faire entrer au secondaire des jeunes qui n’ont pas tous les acquis du primaire risque d’aller en augmentant, estime la FAE.

Dans sa politique de la réussite éducative, le ministre de l’Éducation a en effet inscrit comme objectif de réduire à 10 % la proportion d’élèves entrant à 13 ans au secondaire d’ici 2030.

Un élève qui n’a jamais doublé y entrera de 11 ou 12 ans, tout dépendant de son mois de naissance. L’an dernier, 11 % des élèves avaient 13 ans ou plus lors de leur entrée au secondaire. «Le nombre d’élèves qui redoublent devrait dépendre des besoins et non de cibles statistiques», dit Mme Morel.

Certains rattrapent leur retard

Des élèves qui étaient en retard par rapport aux jeunes de leur âge au primaire parviennent parfois à se rattraper au secondaire lorsqu’on leur donne les bons outils.

«Des histoires à succès comme ça, il y en a de plus en plus», dit Karine Paquette, directrice adjointe de l’école Sophie-Barat.

Originaire de la Tunisie, Blaise Guigma est arrivé au Québec à l’âge de 7 ans. Sa langue maternelle étant l’arabe, il a été placé en classe d’accueil pendant un an avant d’intégrer le régulier.

Trop grand

Vers la fin du primaire, le fait d’être plus grands que les autres a commencé à le déranger. «Je n’étais pas avec des jeunes de mon âge. C’était moins évident de me faire des amis», raconte-t-il.

«Quand l’école nous a proposé de sauter la 6e année, on s’est dit: wow! Ça répondait à un besoin», raconte son père Athanase Guigma.

Blaise est donc entré au secondaire dans une classe d’adaptation scolaire. «Quand il est arrivé, il était très fermé, raconte Mme Paquette. Puis, il a appris à nommer ses besoins, à aller chercher de l’aide. C’est comme un papillon sorti de son cocon.»

L’école Sophie-Barat se targue d’ailleurs d’avoir un programme d’adaptation scolaire efficace et qui permet à plus d’élèves de rattraper leur retard et de réintégrer le régulier.

Pour Blaise, ce parcours a été le bon. À la fin de l’année, il a réussi les examens de 1re secondaire. «J’étais fier de moi. J’ai vu que j’avais du potentiel», dit l’adolescent, qui aimerait se rendre à l’université.

Il a réintégré le régulier l’an passé et commence sa 3e secondaire cette année, comme n’importe quel élève de son âge. Il a aujourd’hui une moyenne d’environ 75 %, soit dans la moyenne du groupe.

Cas par cas

Selon Nathalie Trépanier, professeure à l’Université de Montréal, la décision de faire sauter un élève doit relever du cas par cas. Avec de l’aide, un jeune qui double au début du primaire peut bel et bien rattraper son retard, dit-elle.

«Si on se contente de faire doubler, ça ne donne rien de bon. Ce qui est important, ce sont les interventions et accommodements qu’on va mettre en place», explique-t-elle. Par exemple, un élève dyslexique pourrait avoir accès à un synthétiseur vocal qui lui lit les consignes.

- Avec Daphnée Dion-Viens, Le Journal de Québec