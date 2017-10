Deux candidats refusent de participer au débat à Rimouski

Deux des quatre candidats à la mairie de Rimouski ne participeront pas au débat organisé par la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette et la Jeune Chambre de Rimouski, lundi soir.

Les candidats Gilles Thériault et Djanick Michaud ont justifié leur décision en remettant en doute l’impartialité des organisateurs du débat. Pourtant, les deux organismes organisent depuis de nombreuses années des débats lors des élections municipales, provinciales et fédérales.

Gilles Thériault a confirmé son intention de ne pas participer au débat vendredi après-midi. Il qualifie l’événement d’interrogatoire qui ne favorise pas les échanges et il dénonce que des représentants des deux organismes appuient ou travaillent pour les candidats Marc Parent ou Pierre Chassé.

De son côté, le candidat Djanick Michaud a fait savoir lundi midi qu’il ne participera pas au débat, qu'il juge fondamentalement biaisé. M Michaud a déploré que l’agent officiel de Marc Parent soit un partenaire d’affaires du président de la Chambre de commerce et que la moitié de l’exécutif de la Jeune chambre appuie Pierre Chassé.

La présidente de la Chambre de commerce, Claire Gaudet, a réagi en affirmant que «le débat a été organisé avec beaucoup de professionnalisme, de rigueur et de transparence dans le but que les candidats soient tous au rendez-vous. La population est aussi invitée, car c’est le moment pour les candidats de présenter les faits saillants de leur programme, surtout au niveau économique, et leur vision stratégique pour la ville de Rimouski.»

La course à la mairie de Rimouski a été marquée par les rebondissements depuis le début de la campagne. Six candidats s’étaient lancés dans la course à la mairie, mais deux se sont retirés depuis.