Hillary Clinton analyse les raisons de sa défaite

Hillary Clinton est en visite à Montréal pour faire la promotion de son livre « What happened», ou «C’est arrivé comme ça » en français.

Elle revient sur les raisons de sa défaite contre Donald Trump en novembre 2016.

Selon Caroline Codsi, qui l’a interviewée à Toronto et le fera ce soir, Madame Clinton admet que son incapacité à connecter avec l’électorat américain a été un problème dans la campagne.

« Mais, dit la présidente et fondatrice de la Gouvernance au féminin à TVA Nouvelles, en personne elle est très chaleureuse, souriante et douce.»

Quelque 3500 billets ont été vendus pour la venue l’ancienne candidate à la présidence.

Les prix oscillaient entre 89$ et 1500$. Les plus chers venaient avec autographe et photo.

Plus de détails à venir.