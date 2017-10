La Cour supérieure donne raison à la conseillère de l'ERD, Christine Boivin, dans la cause des contrats de Ghislain Harvey.

Dans sa décision, le juge Daniel Dumais n'est pas à tendre envers Promotion Saguenay et toute cette affaire.

C'est une victoire pour Christine Boivin qui réclame les contrats de Ghislain Harvey.

Promotion Saguenay demandait que la cause soit suspendue devant la Commission d'accès à l'information afin que la Cour supérieure prenne le relais.

Le juge Daniel Dumais rejette sa requête et dans un jugement de dix pages, écorche Promotion Saguenay.

«...Comment comprendre que l'organisme fasse une telle contestation à l'encontre d'un contrat égaré tout en faisant des pieds et des mains pour savoir qui l'a retrouvé?»

Rappelons que Promotion Saguenay a affirmé à la Commission que les contrats de M. Harvey étaient introuvables.

L'avocate de Mme Boivin a ensuite envoyé à la Commission le contrat de 2006. Le commissaire a donné alors 60 jours à Promotion Saguenay pour faire des recherches supplémentaires. L'organisme a déposé ensuite sa requête, rejetée aujourd'hui.

Le juge Dumais estime qu'il n'y a «ni excès de compétence ni preuve d'irrégularités graves» pour retirer l'affaire à la Commission. «On peut bien crier à l'injustice, mais celle-ci doit reposer sur quelque chose de concret.»

L'affaire retourne donc devant la Commission, mais le juge s'interroge.

«Voilà plus d'un an que dure ce litige dont les enjeux et stratégies prennent une tournure parfois difficile à saisir. (...) Le Tribunal ne peut passer sous silence la tournure particulière que prend cette affaire. Comment expliquer que celle qui requiert le contrat disparu renonce à le déposer après qu'on l'ait trouvé? Bref, la partie qui désirait copie du contrat d'emplois ne semble plus la vouloir et celle qui ne voulait pas la lui fournir passe à l'attaque pour savoir comment l'autre l'a obtenue. Tout cela dans un climat mystérieux où s'étire la procédure et s'accumulent les coûts. Il est temps que l'affaire aboutisse.»

Christine Boivin croit donc qu'il est temps que les contrats soient rendus publics.

« Je demande à Ghislain Harvey de sortir de sa cachette. Il est caché quelque part, là, a déclaré Christine Boivin. Sors de ta cachette, Ghislain, là. Remets tes documents qui sont publics aux citoyens. Ils ont le droit de savoir ce qui se passe dans le contenu de ton contrat avant le cinq novembre. Ce sont des cachettes par dessus des cachettes. M. le maire dit, on est transparent. Tu es président de cet organisme-là. Va chercher ton chum Ghislain, là. Dis-lui de sortir de ta cachette. Dis-lui de produire les documents qui sont publics», a ajouté la conseillère municipale en s'adressant directement aux deux hommes.

Dans une deuxième décision, le juge Dumais déclare que Saguenay n'a pas à payer l'avocat de Mme Boivin dans ce litige. C'est sa demande devant la Commission d'accès qui a amené la requête de Promotion Saguenay.

« Je suis persuadée que ça va décourager des élus lorsqu'ils vont lire ce jugement-là que, dans le cadre de mon travail, on ne veut pas payer mon avocat. Par contre, il y a des conseillers qui ont été reconnus coupables. Ils sont allés à Nice et on les défendus. Elle est où la logique. »

Promotion Saguenay a préféré ne pas commenter les deux décisions.