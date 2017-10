La nouvelle voiture patrouille de la SQ enfin sur les routes

La nouvelle voiture patrouille de la Sûreté du Québec fait son arrivée sur les routes de la province, avec un design qui mise sur la visibilité afin d'accroître la sécurité des patrouilleurs et des citoyens.

Le devant et le derrière du véhicule sont complètement noirs, tandis que les portières sont blanches avec une bande jaune et vert kaki, en plus d'être muni d'une bande réfléchissante et des gyrophares éclairés avec des lumières aux DEL.

«Il y a eu une étude au sujet des couleurs à adopter pour la nouvelle flotte automobile et ce qui ressortait, c’était le contraste des couleurs qui amène une meilleure visibilité, donc une meilleure sécurité pour les patrouilleurs et les citoyens», indique Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

225 véhicules en circulation

Pour l’heure, 225 véhicules sont déployés partout au Québec, sur une possibilité de 1060. Le remplacement complet de la flotte se fera sur trois ans, indique Mme Mathieu. Les véhicules sont remplacés lorsqu'ils affichent 200 000 kilomètres sur l’odomètre.

Les uniformes tardent toujours

La SQ a également adopté de nouveaux uniformes pour ses policiers.

Les uniformes devaient être livrés au printemps dernier, mais plusieurs ratés en ont retardé l’arrivée, selon ce qu’a rapporté Le Journal, il y a un mois.

Il n’y a que les housses de vestes pare-balles et les casquettes qui sont livrées. Pour les vêtements, les fournisseurs ont éprouvé plusieurs difficultés dans la confection, comme des poches mal cousues sur les pantalons et un problème de conformité dans le design des chemises et le devis de base.