La Tour de Montréal prête à accueillir Desjardins

Mouvement Desjardins a reçu les clés du Parc olympique afin de s’installer dans la Tour de Montréal à compter de 2018, tel que prévu lors de l’annonce faite en novembre 2015.

«Cette première étape était cruciale pour tous les partenaires. Notre équipe de construction et entretien a été en mesure de piloter cet important projet en respectant les budgets, l'envergure des travaux, l'échéancier et la qualité du projet », a affirmé Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

La coopérative a commencé ses travaux d’aménagement afin d’accueillir plus de 1000 employés pendant l’année 2018 et ainsi réunir ses équipes d’AccèsD. Desjardins occupera 80% des espaces locatifs de la Tour et deviendra ainsi le premier locataire depuis qu’elle a été complétée en 1987.

«Nous sommes très fiers de ce projet qui aura l'avantage de regrouper plusieurs équipes qui répondent tous les jours à nos membres et clients, mais aussi de contribuer à l'essor du quartier. Les nouveaux locaux seront à l'image de leurs occupants: modernes, dynamiques et à la fine pointe de la technologie», a ajouté Mathieu Desrosiers, promoteur du projet Destination Tour de Montréal chez Desjardins.