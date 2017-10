Le sénateur McCain ironise sur l'exemption de service militaire de Trump

Le sénateur américain John McCain a adressé une nouvelle pique au président Donald Trump, avec qui il entretient des relations conflictuelles, en ironisant sur les raisons qui ont permis au milliardaire d'être exempté de service militaire dans sa jeunesse.

Le sénateur républicain était interviewé dimanche soir sur la chaine C-SPAN 3 à propos de la guerre du Vietnam, lui qui a été prisonnier de guerre pendant plus de cinq ans dans les geôles de Hanoï où il a connu la torture.

«Un aspect du conflit que je n'accepterai jamais est qu'on a envoyé les gens aux revenus les plus modestes, et que les plus riches trouvaient un docteur qui leur diagnostiquait un éperon osseux», a-t-il déclaré, en référence à une excroissance osseuse au talon diagnostiquée à Donald Trump en 1968, lui permettant d'échapper à la conscription.

«Si l'on doit demander à tous les Américains de servir sous les drapeaux, alors ils doivent tous le faire», a-t-il insisté.

En 2015 M. Trump, alors candidat à la primaire républicaine, avait publiquement remis en cause l'honneur de John McCain, dont les états de service sont très respectés aux États-Unis. «J'aime les gens qui ne se font pas capturer», avait déclaré le milliardaire, qui n'a lui-même jamais servi dans l'armée.

Depuis son élection, l'ancien magnat de l'immobilier doit faire face aux vives critiques de John McCain et ne manque pas de lui répondre, au risque de s'aliéner une partie de la courte majorité républicaine au Sénat (52 voix sur 100).

«Je suis très, très gentil. Mais à un certain moment, je riposte, et cela ne va pas être beau à voir», avait notamment déclaré M. Trump la semaine dernière.

«J'ai fait face à de rudes adversaires dans ma vie», lui avait rétorqué le vétéran du Vietnam.