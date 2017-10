Le suspect interné de force

Un sans-abri qui aurait poignardé gratuitement un marcheur sur le mont Royal cet été sera interné jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subir son procès.

«Il est très malade, je suis inquiet pour la sécurité du public et la sienne», a commenté le juge Jean-Paul Braun, lundi au palais de justice de Montréal.

Jean Therrien, 48 ans, sera ainsi interné de force, après trois mois déjà passés en détention sous une accusation de tentative de meurtre, sur un quinquagénaire qui marchait tranquillement avec son fils sur la montagne.

Selon les informations recueillies par Le Journal, Therrien se serait approché de l’homme, l’aurait aveuglé avec une lampe de poche, avant de s’en prendre au père.

L’accusé a été arrêté deux jours plus tard, mais il semblait si désorganisé lors de sa comparution qu’un juge l’a envoyé subir une évaluation par des psychiatres de l’Institut Philippe-Pinel.

Après un premier rapport indiquant que Therrien était inapte à subir son procès, l’accusé a été interné. Et lundi, le magistrat a ordonné l’internement de l’accusé.

«Quand vous serez apte, on vous ramènera», a expliqué le juge.

Tout au long des procédures, Therrien avait eu un comportement désorganisé, tout en demandant de ne pas avoir d’avocat.

«Je suis apte à me représenter seul, je demande l’arrêt des procédures et l’annulation du procès, on m’a ruiné financièrement, j’ai subi des crimes, je suis victime d’un complot, d’un génocide», avait dit l’accusé lors d’une précédente audience, tout en indiquant qu’il refusait d’être traité par des psychiatres.