L’état du pont Champlain suscite des inquiétudes

Plusieurs milliers d'automobilistes empruntent le pont Champlain chaque jour. Il s'agit d'un véritable corridor économique. Pourtant le dernier rapport révèle qu'il est en fin de vie.

«La majorité des piliers sont à un niveau acceptable, mais il y en a plusieurs qu'on ne peut pas évaluer, explique le haut directeur de la Société des ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, Glen Carlin. Il pourrait être possible qu'une poutre se brise et qu'on soit obligé d'arrêter la circulation sur plusieurs voies.»

Dès cette année, le gouvernement investira plus de 130 millions de dollars pour solidifier la structure. Une somme qui sera augmentée en attendant le nouveau pont.

«Le rapport indique qu'il faut faire vite! Par contre, les discussions que j'ai avec Ottawa assurant qu'ils vont prendre tous les moyens», souligne le maire sortant de la Ville de Montréal, Denis Coderre.

Il faudra s'armer de patience. La société Signature sur Saint-Laurent avoue avoir cumulé du retard dans les travaux du futur pont Champlain. La grève des travailleurs dans le domaine de la construction, la grève des ingénieurs et un changement dans les normes de transport des pièces font que la livraison du pont pourrait être retardée de deux ans.

«Je suis déçu», lance le maire sortant de Brossard, Paul Leduc.

La société Signature sur Saint-Laurent indique avoir augmenté de 25 % le nombre de travailleurs. Ils sont maintenant plus de 800 à tenter de terminer le nouveau pont pour décembre 2018.