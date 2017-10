Michel Brûlé se retire de la course à la mairie du Plateau-Mont-Royal

L'éditeur Michel Brûlé a décidé a annoncé en début de nuit lundi qu’il se retirait de la course à la mairie de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, mais il continue de nier les allégations d’inconduite sexuelle que plusieurs femmes ont dénoncées, la semaine dernière.

«Bien que je continue à réfuter avec véhémence les allégations d’inconduite sexuelle rapportées à la Une du Journal de Montréal, j’ai décidé de retirer ma candidature à la mairie de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal» a-t-il annoncé en début de nuit sur sa page Facebook.

Dans cette publication, il s'en prend aux médias qu'il accuse d'avoir créé un climat inquisitoire de dénonciations.

«Contrairement à notre système de justice, il semble que les médias et notre société n’accordent pas la présomption d’innocence et on m’a déjà jugé et condamné. Dans le climat inquisitoire de dénonciations, dans lequel nous sommes plongés, tous les coups seront permis et il y aura autant d’incriminations nécessaires que de règlements de compte et d’assassinats politiques.»

Celui qui tentait de déloger le maire sortant, Luc Ferrandez, promet de se battre et croit qu'il sera bientôt blanchi. «Malgré tout, je vais me battre pour rétablir les faits et je suis convaincu que je serai bientôt blanchi de tous soupçons. Je tiens enfin à remercier tous les candidats du parti Plateau sans frontières, qui sont des victimes collatérales de ces atteintes intentionnelles à ma réputation ainsi que les nombreux résidents de l’arrondissement qui me gratifiaient de leur confiance», ajoute-t-il, dans son message.

Vendredi, «Le Journal de Montréal» révélait que sept anciennes employées de Michel Brûlé lui reprochaient de les avoir embrassées de force, touchées ou ciblées par des remarques grivoises sur leur apparence, notamment sur leurs seins.

L'une d'elles, Sara-Emmanuelle Duchesne, une ancienne réviseure pour les éditions Les Intouchables, avait accepté de témoigner ouvertement. Depuis, d'autres témoignages, dont celui de l'auteure Jill Côté, se sont ajoutés.

Victime d’agression sexuelle? Vous pouvez contacter les enquêteurs de la section des agressions sexuelles du SPVM au 514-208-2079 ou ceux de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.