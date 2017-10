Touchantes retrouvailles pour Romane et Marie-Mai

En se présentant devant les coachs de La Voix Junior, dimanche, Romane-Frédérique Guay se doutait que Marie-Mai allait être surprise de la revoir, mais elle ne s’est pas imaginé qu’elle allait fondre en larmes sur sa chaise.

Atteinte d’une maladie rare depuis son enfance, Romane-Frédérique Guay a déjà eu la chance de chanter avec Marie-Mai lors d’un Téléthon Enfant Soleil. «Comme on savait que je chantais, on m’a invité à aller chanter au Téléthon. La première année, à l’âge de sept ans, j’ai chanté avec Marie-Mai, et les années suivantes, j’ai chanté avec Brigitte Boisjoli et Marc-André Fortin. Marie-Mai m’a un peu suivi parce qu’on s’est rencontré à plusieurs reprises.» La jeune fille de 13 ans ne pensait toutefois pas que la coach serait aussi émue.

Un gros spectacle

Malgré son jeune âge, Romane-Frédérique Guay a déjà une expérience professionnelle incroyable, puisqu’elle a notamment fait partie de la distribution de la comédie musicale La mélodie du bonheur.

«J’ai fait plusieurs personnages dans la production. J’ai commencé en jouant la petite Gretel. En grandissant, j’ai pu jouer le rôle de Martha. Après avoir participé à ce spectacle, j’ai découvert ma passion pour la comédie musicale. En étant sur scène dans une grosse production avec de vrais chanteurs et comédiens, je me suis aperçue que j’avais peut-être du talent. C’était énorme pour moi.»

Et elle a aussi beaucoup aimé travailler avec Denise Filliatrault qui était très gentille avec les enfants.

Déterminée et ambitieuse

Fille d’une chanteuse de l’Opéra de Montréal, la jeune fille a toujours su qu’elle voulait devenir chanteuse. «Mais je ne veux pas continuer dans les pas de ma mère, je suis davantage attirée par Broadway et les comédies musicales.»

Elle a même tenté de passer une audition pour Fame, la prochaine production que va mettre en scène Serge Postigo, l’été prochain. «J’ai essayé d’envoyer mes vidéos, mais ça n’a pas marché, car c’était réservé aux 16 ans et plus.»

Même si elle n’entend plus d’une oreille, Romane est déterminée à réussir dans ce milieu et elle pense que sa participation à La Voix Junior pourrait l’aider.

«Participer à des concours de chant est un peu la base pour se faire connaître et faire cette émission est une bonne opportunité. Je pense que Marie-Mai, qui est une bête de scène, peut aussi m’aider à avoir plus d’aisance et m’apprendre à être moins gênée sur scène.»

Kayleigh Styles, un modèle inspirant

Depuis que ses parents l’ont amené voir la comédie musicale Annie, Kayleigh s’est pris de passion pour la musique.

«Chanter me rend très heureuse. Ça me permet de ressentir des émotions positives et agréables que je peux transmettre aux autres. C’est un aussi un moyen pour moi de devenir un modèle positif, notamment pour les autres jeunes filles.»

Clara Lévesque, la sensibilité dans l’interprétation

Pour la première fois qu’elle chantait en public, Clara Lévesque a choisi de le faire sur la scène de La Voix Junior.

«Je suis très contente qu’Alex Nevsky ait pu se retourner, son style de musique me ressemble, et c’est un artiste très sensible. Il est plus dans ce qu’on ressent que ce qu’on entend. C’est aussi important pour moi.»