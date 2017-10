Un écart de conduite du policier Beaulieu?

Le policier Simon Beaulieu, accusé de négligence et de conduite dangereuse causant la mort du cycliste Guy Blouin, a-t-il eu un écart marqué sur le plan de sa conduite ce jour-là? La défense soutient que non et qu’il devrait être acquitté.

Les plaidoiries se sont entamées, lundi matin au palais de justice de Québec, avec l’avocat de la défense, Me Maxime Roy, qui a revu point par point les faits reprochés au policier le jour du 3 septembre 2014.

Selon lui, aucun des éléments amenés en poursuite ne démontre que le policier a effectué, ce jour-là, une manœuvre qui était proscrite.

Le juge devra également tenir compte, selon la défense, de la problématique survenue aux freins ABS et à l’essieu de la roue que le policier ne pouvait nullement prévoir.

Lundi après-midi, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Michaël Bourget, fera sa plaidoirie, après quoi le juge René de la Sablonnière devrait prendre la cause en délibéré.

Rappelons que le 3 septembre 2014, Guy Blouin a succombé à ses blessures après avoir été happé par une auto-patrouille qui s’était engagée à reculons sur la rue Saint-François près du parvis de l’église Saint-Roch.

Selon un fait admis par les parties, l’homme est décédé à la suite d’un «franchissement sur le torse de la roue arrière droite du véhicule patrouille» conduit par Simon Beaulieu qui, le jour des événements, en était à sa dernière journée comme patrouilleur avant d’être nommé enquêteur.