Une entreprise montréalaise condamnée pour trafic de peaux d’ours polaire

Une entreprise montréalaise est reconnue coupable de trafic international de fourrure d’ours polaire, une espèce en péril.

Fourrures Mont-Royal inc. a plaidé coupable d’avoir exporté illégalement des peaux d’ours blanc vers la Chine à trois reprises. Épinglée par les agents fédéraux, l’entreprise a écopé d’une amende de 22 500 $, qui sera versée au Fonds pour dommages à l’environnement.

Trois peaux ont atteint le marché chinois et trois autres ont été interceptées par les douaniers canadiens, indique Jonathan Campagna, directeur régional de l’application de la Loi sur la faune pour Environnement et Changement climatique Canada.

M. Campagna explique que «Fourrures Mont-Royal a tenté de faire la vente de peaux de la baie de Baffin». Or, l’exportation de peaux d’ours polaire de cette région est interdite depuis 2010, car la banquise y disparaît si rapidement que les ours y sont plus menacés qu’ailleurs.

Le Canada est le seul pays au monde qui autorise encore la chasse de cet animal en péril, mais dans certaines régions seulement. De plus, seule la chasse traditionnelle effectuée par les Premières Nations est permise. «Pour les Autochtones, c’est leur activité économique principale», a indiqué M. Campagna.

La Chine est la principale destination des prises. Prêts à payer jusqu’à 20 000 $ pour les plus beaux spécimens, les acheteurs chinois achètent 90 % des peaux d’ours polaire canadiennes. Stimulée par la demande chinoise, la chasse à l’ours blanc est en croissance, d’après le réseau scientifique ArticNet, qui regroupe plus de 150 chercheurs à travers le pays.

Changements climatiques

Pour protéger l’espèce, plusieurs pays, dont les États-Unis, demandent de bannir le commerce de fourrures d’ours polaire.

Mais les chercheurs d’ArticNet estiment que ce n’est pas la chasse traditionnelle, mais la disparition de la banquise, provoquée par les changements climatiques qui menacent l’animal emblématique.

Fourrures Mont-Royal a pignon sur la rue Saint-Paul, d’après le registre des entreprises. Sur place, les employés indiquent toutefois ne pas connaître Fourrures Mont-Royal et son dirigeant Konstantinos Dios.

On compte moins de 16 000 ours polaires au pays et moins de 25 000 dans le monde.