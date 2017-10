À la recherche d’un prédateur qui terrorise des femmes seules la nuit

Première victime d’un prédateur qui a encore sévi l’été dernier, une femme de 42 ans – qui préfère garder l’anonymat -, n’oubliera jamais cette soirée de 2011 qui a changé son existence à tout jamais.

«Même aujourd'hui, quand je marche, je regarde souvent derrière moi juste pour être sûre que je ne suis pas suivie», explique-t-elle.

TVA NOUVELLES

Le 1er août, vers 5h30, un homme s'est introduit dans sa résidence de Cap-Rouge, par une fenêtre qui n'était pas fermée.

«J'ai vu un individu au-dessus de mon lit qui me regardait et qui avait quelque chose de noir sur la tête, avec un manteau noir, se souvient la femme qui accepte de raconter les événements à la caméra de TVA Nouvelles pour la toute première fois, dans l’espoir que la police épingle le prédateur.

Les événements se sont déroulés à la vitesse de l’éclair et rapidement, l’homme s’est retrouvé sur elle, dans son lit.

«Il avait des gants et il a mis sa main sur ma bouche», raconte la victime qui a finalement réussi à se rouler en- dehors du lit pour atteindre la fenêtre de sa chambre à coucher d’où elle a pu crier à l'aide.

Au même moment, elle a entendu son agresseur prendre la fuite.

Deux autres crimes

La police de Québec est persuadée que le même prédateur a fait deux autres victimes : une dame de 70 ans résidant dans le secteur de Sillery, en 2013, et une femme de 90 ans, habitant dans Limoilou, en juillet dernier.

Dans chacun des cas, les enquêteurs ont observé le même modus operandi.

«Le suspect sélectionne une porte, ou un accès, qui est déverrouillé pour entrer à l'intérieur d'une résidence et se rend dans la chambre à coucher des femmes qui dorment seules», explique David Poitras, de la police de Québec.

«Le comportement de l'individu, ses gestes faits envers les victimes, ses paroles prononcées avec une voix douce...», énumère Joséanne Dufour, sergent détective à la section des agressions sexuelles au SPVQ, à propos des similarités relevées par les victimes quant à l’auteur des différents crimes.

Fait intéressant: chacune des agressions a également été commise durant la nuit, et toujours au même moment de la semaine, dans celle du dimanche au lundi.

Chaque fois, le suspect, qui n’est pas armé, se rend dans le lit des victimes pour se livrer à divers attouchements au niveau des parties intimes.

«Souvent, les victimes se réveillent, vont constater que l'homme est là et vont lui demander de quitter, ce que le suspect fait» raconte la police. Dans les trois cas, il n'y a pas eu d'armes utilisées et il n'y a pas eu de voies de fait non plus sur les victimes.»

Près de chaque endroit où le prédateur a sévi, la police a remarqué qu’il avait toujours identifié un «point de fuite» à quelques dizaines ou centaines de mètres des résidences, comme une voie ferrée, un sentier pédestre ou une piste cyclable.

Ces points de fuite ont chaque fois été utilisés par le suspect, soit parce que la victime a pu l'apercevoir, soit parce que les maîtres-chiens ont flairé son passage une fois sur place, précise le SPVQ.

Un masque et une casquette

Si la police cherche aujourd’hui de nouvelles pistes dans cette série d’agressions, c’est que les indices accumulés au dossier n’ont pas donné de résultats concluants jusqu’à présent. Et pourtant, la police dispose de deux indices importants, susceptibles d’éveiller des souvenirs chez certaines personnes.

GRACIEUSETÉ, SPVQ

Au cours de l’agression perpétrée dans la nuit du 17 juillet dernier, le suspect a laissé derrière lui un indice de taille : une casquette de couleur beige, aux couleurs du groupe de musique AC/DC.

GRACIEUSETÉ, SPVQ

En 2011, dans la résidence de Cap-Rouge, il avait abandonné sur place un masque, difficile à oublier pour quiconque l’a vu auparavant.

GRACIEUSETÉ, SPVQ

Un cauchemar sans fin

De telles agressions, en pleine nuit, chez des femmes seules, bouleversent la vie de ces victimes qui rêvent du moment où leur cauchemar prendra fin avec l’arrestation d’un suspect.

«Immédiatement après l'événement, j'ai gardé des craintes et je me réveillais souvent la nuit en raison de cauchemars», confie la première victime du prédateur qui a toujours gardé espoir qu’on le retrouve étant donné que la police a une preuve de son ADN.

«Il n'est jamais trop tard; j'aimerais ça savoir c'est qui l'individu et qu'il soit puni en conséquence.»

Pour toutes informations à communiquer sur le dossier, la population est invitée à contacter la police de Québec via le numéro 418-641-AGIR (2447).