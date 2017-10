Billy Joel accueille un 3e enfant à 68 ans

Billy Joel et son épouse, Alexis Roderick, ont accueilli Remy Anne, 3,260 kg, à l'hôpital de New York à 19h50. La fille aînée de la légende du rock, Alexa Ray Joel, dont la mère est l'ex-épouse du chanteur, Christie Brinkley, était également présente dans la salle d'accouchement. « Dimanche soir, Billy et Alexis Joel ont accueilli Remy Anne dans leur famille, a déclaré l’agent de Billy Joel à People.com. Alexis et Remy vont bien, et tout le monde est ravi.»

Remy est le deuxième enfant du couple. Ils sont en effet déjà parents de Della Rose, 2 ans. La grossesse d’Alexis Joel a été annoncée ce mois-ci, lorsque Billy Joel a été interviewé par le Belfast Telegraph. Dans cet entretien, il a évoqué sa joie de s’occuper Della Rose. «Elle est plutôt sage, elle dort toute la nuit, a déclaré la star en souriant. J'espère que ce sera pareil avec le prochain.» Il a ajouté: «Je traîne avec elle et je regarde ses petites jambes bouger, et elle est marrante, c'est une petite fille drôle, elle adore rire, j’adore la faire rire».

Billy Joel et Alexis Roderick sont ensemble depuis 2009, et le musicien a épousé la cavalière et ancienne directrice financier en 2015. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie surprise le jour de la fête de l’Indépendance dans le domaine du chanteur à Long Island. Son ami de longue date, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a présidé les noces.

Billy Joel a été précédemment marié à Christie Brinkley de 1985 à 1994, Elizabeth Weber Small de 1973 à 1982, et il a épousé la célèbre chef Katie Lee en 2004. Ils se sont séparés en juin 2009 et ont finalisé leur divorce en 2010.