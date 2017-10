Éric Savail vend les actifs de sa maison de production

Éric Salvail a vendu toutes ses parts dans Salvail & Co à Media Ranch, une autre boîte de production québécoise, dirigée par Sophie Perron. La vente s’est effectuée en partenariat avec Vivianne Morin, qui occupait le poste de directrice générale de Salvail & Co.

Cette annonce fait suite aux nombreuses allégations d’inconduite sexuelle qui pèsent contre Éric Salvail.

Dans un communiqué, on indique que Sophie Perron et Vivianne Morin travailleront à réussir la transition et surtout, préserver les productions de Salvail & Co, soit «Les échangistes», «Coup de foudre» et «Maripier!». Ensemble, elles poursuivront les discussions avec ICI Radio-Canada Télé, V et Z pour préciser l’avenir de ces trois émissions.

On souligne par ailleurs qu’«au terme de cette transaction, le président de Salvail & Co, Éric Salvail, n’est plus impliqué du tout dans la gestion de toutes les facettes des productions qui sont cédées, à quelques niveaux que ce soit». On indique aussi que «tous les liens, financiers, de gouvernance et opérationnels, sont totalement rompus avec M. Salvail.

De plus, Media Ranch Distribution, qui était mandaté pour distribuer le format des «Recettes pompettes» à l’international, n’agira plus à ce titre.

«Sécuriser un maximum d’emplois»

Sophie Perron et Vivianne Morin ont refusé de répondre à nos questions. «Elles concentrent toute leur énergie à réussir la transaction et ne donneront pas d’entrevue, nous a répondu Marie-Pier Côté, conseillère chez l’agence de communication Tact Intelligence-conseil. Le travail administratif est colossal, et tout ce qu’elles ont à dire aujourd’hui se trouve dans le communiqué.»

Par communiqué, Vivianne Morin dit toutefois s’être engagée auprès des employés de Salvail & Co à faire tout ce qu’elle pouvait pour sécuriser un maximum de postes.

Dans la foulée du scandale sexuel mis au jour par «La Presse», plusieurs entreprises avaient annoncé qu’elles rompaient leur lien d’affaire avec Salvail & Co. Notamment, McDonald’s et Metro avaient retiré leurs publicités télévisées dans lesquelles apparaissait l’animateur, tandis que Radio-Canada, V Télé et Rouge FM ont retiré de leur grille horaire les émissions produites par Salvail.

Au lendemain de la divulgation des allégations sur la place publique, Éric Salvail avait annoncé dans un message publié sur sa page Facebook qu’il se retirait des activités de Salvail & Co pour une durée indéterminée.

De nombreuses victimes alléguées de Salvail ont témoigné de leur expérience dans les médias depuis une semaine. Selon TVA Nouvelles, au moins trois personnes ont formellement porté plainte contre le producteur au Service de police de la Ville de Montréal.

- avec la collaboration de l'Agence QMI