Introduction par effraction à Saint-Eustache

Un homme a été blessé par balle, dans la nuit de lundi à mardi, quand au moins trois suspects sont entrés par effraction dans une résidence de la rue Myre à Saint-Eustache, dans laquelle la victime était.

Un appel a été logé au Service de police de la Ville de Saint-Eustache (SPVSE) vers 2 h 15 pour les avertir des événements.

L’homme de 31 ans, qui n'est pas connu des policiers, a été transporté dans un centre hospitalier et il serait hors de danger, a rapporté Josianne Dallaire, porte-parole du SPVSE.

Les suspects, qui auraient entre 20 et 25 ans et qui s'exprimeraient en anglais, avaient déjà quitté les lieux avant l’arrivée des policiers et le moyen utilisé pour fuir les lieux n’est pas connu.

Le tout s’est déroulé dans un quartier résidentiel et un large périmètre de sécurité a été érigé entre les rues Boileau, Myre, Blouin et Judd.

Les enquêteurs et les techniciens en identification judiciaire se rendront sur place afin de découvrir les circonstances qui ont mené à cet événement.