iPhone X : des files d'attente monstres à prévoir

Apple a confirmé mardi la date de sortie en magasin de son tout nouveau iPhone X en dépit des retards de fabrication qui ont plombé l’arrivée du modèle sur les tablettes.

Dans un communiqué publié sur son site web, Apple annonce que le iPhone X sera disponible comme prévu à compter du vendredi 3 novembre en magasin. Les plus pressés de mettre la main sur le nouveau modèle pourront le précommander en ligne dès ce vendredi 27 octobre, à 0h01, heure de la Californie, donc 3h01, heure de Montréal.

Des problèmes dans la production du nouveau iPhone en Asie ont entraîné des retards dans la livraison des téléphones à Apple, de sorte que seulement «deux ou trois millions» d’appareils ont été envoyés au réseau de distribution de la compagnie. Cette nouvelle avait semé le doute au sujet de la date de sortie du iPhone X, mais visiblement, Apple a jugé qu'il valait mieux aller de l'avant malgré tout.

Comme l’indique la compagnie californienne dans son communiqué, les mordus du iPhone devront préparer leurs tentes et leurs couvertures, car les magasins risquent d’avoir des stocks limités pour leurs clients. Le phénomène de rareté devrait contribuer à la frénésie qui accompagne normalement la sortie d’un nouveau iPhone. Cette frénésie ne s’était cependant pas fait ressentir pour le iPhone 8, les consommateurs préférant attendre la sortie du modèle X.

La sortie de l'appareil est très attendue chez les inconditionnels d’Apple, qui promet un appareil «au design révolutionnaire». Parmi les plus importantes nouveautés, notons un écran dernier cri OLED qui recouvre la totalité de la surface du téléphone, un déverrouillage par reconnaissance faciale en 3D grâce à un deuxième appareil photo et un chargement sans fil.

Ceux qui voudront mettre la main sur le iPhone X devront débourser pas moins de 999 $ US ou 1319 $ CAN pour le modèle d'entrée (64 Go de stockage).