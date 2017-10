La police de Montréal arrête un homme lié à deux cas de surdose

La police a épinglé un homme de 31 ans qui serait lié à deux cas de surdose de Fentanyl, dont une mortelle, survenue au cours des dernières semaines, à Montréal.

Olivier Reid, 31 ans, a été arrêté mercredi dernier et a ensuite comparu à Montréal sous des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Son arrestation est le fruit d’une enquête amorcée le 30 septembre, à la suite d’un cas de surdose non mortelle ayant été rapporté dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce.

«Les enquêteurs feront ensuite le lien entre cet événement et une autre surdose, mortelle cette fois-ci, qui surviendra quelques jours plus tard dans le même secteur», a fait savoir la police de Montréal par voie de communiqué.

À la suite de diverses démarches d’enquête, les policiers ont été en mesure de relier Olivier Reid à ces deux cas de surdoses.

Deux perquisitions ont été effectuées lors de l’opération. Celles-ci ont notamment permis la saisie de 53 grammes d’héroïne, 12 grammes de cocaïne, 48 grammes de cannabis et près de 20 000 $ en argent comptant.