Le crucifix, «un éléphant au milieu de la pièce», dit Nadeau-Dubois

Québec solidaire veut relancer le débat sur la présence du crucifix de l’Assemblée nationale, estimant qu’il était temps de rompre avec cette tradition qui n’a plus sa place en 2017, selon le député Gabriel Nadeau-Dubois.

«Ça fait dix ans au Québec qu’on parle de laïcité, de neutralité religieuse de l’État, et tous ces débats-là, on les a faits avec un immense crucifix au milieu du Salon bleu», a dit mardi le député solidaire de Gouin, en entrevue avec Mario Dumont à LCN.

L’ex-leader étudiant ne s’explique pas la présence du crucifix au Salon bleu, qu’il qualifie de cœur de la démocratie québécoise», de «socle de la légitimé de l’État québécois».

Selon ce dernier, il y a «un éléphant au milieu de la pièce, et c’est un problème».

À ceux qui militent pour garder le crucifix au nom de son caractère patrimonial, Gabriel Nadeau-Dubois partage le point de vue et soutient que l’idée n’est pas de le retirer de l’Assemblée nationale, mais seulement de le déplacer ailleurs et même le mettre mieux en valeur.

«S’il y a un endroit qui doit être exemplaire en matière de séparation de l’Église et de l’État, c’est le Salon bleu», a souligné le politicien.

«[Le crucifix] a été mis là en 1936 par Maurice Duplessis [...] qui l’a mis là pour symboliser l’alliance entre le gouvernement du Québec et l’Église catholique. Depuis ce temps-là, il y a que quelque chose qui s’appelle la révolution tranquille. Nous on pense qu’il faut arriver en 2017 et affirmer que cette alliance entre l’Église catholique et l’État québécois n’existe plus.»

Le député solidaire croit que c’est une «une question de cohérence» et que la «moindre des choses, c’est que les députés montrent l’exemple».

Pour autant, il ne croit pas que tous les symboles religieux doivent disparaître, comme la croix sur le mont royal ou les noms de lieux associés à des saints chrétiens.

«La majorité des Québécois sont matures et prêts à faire ce pas-là, a-t-il ajouté. On est en 2017.»