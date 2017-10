Lévis a dit non même si Québec payait

Lévis a décidé de se retirer du SRB même si la Ville de Québec garantissait d’embarquer les usagers lévisiens tout en assumant la totalité de la facture.

L’une des offres officielles qui ont été faites à Lévis assurait à la ville de Gilles Lehouillier une connexion au service rapide par bus (SRB) à coût nul. Cela lui permettait ensuite de bonifier le transport en commun sur son territoire en redéployant 26 000 heures dans le réseau de la Société de transport de Lévis.

C’est pourtant une connexion au futur projet structurant de Québec et une bonification du transport en commun à Lévis que réclame maintenant Gilles Lehouillier, qui dit s’être retiré du projet de SRB, notamment en raison des coûts.

«Le Journal de Québec» a obtenu par la loi d’accès à l’information le document présentant les quatre scénarios que Québec a proposés à Lévis pour que la population de la Rive-Sud soit desservie par le SRB, dans l’espoir de réduire la congestion entre les deux rives.

Ces propositions ont été faites le 17 février 2017, alors que Lévis remettait en doute sa participation au projet.

Voyant les coûts importants liés à l’implantation du réseau jusqu’à Saint-Omer, dans l’est de Lévis, le bureau de projet avait recommandé de ne pas déployer le SRB aussi loin, mais proposait quatre solutions de rechange. Lévis les a toutes déclinées et a annoncé le 18 avril l’abandon complet du projet qu’elle travaillait avec Québec depuis mars 2015.

Terminus à l’Aquarium

Parmi les quatre scénarios, celui de l’Aquarium prévoyait que le SRB ne traversait pas le pont de Québec. Il s’arrêtait à l’Aquarium, où on construisait un pôle d’échanges auquel se connectaient les parcours d’autobus de la Rive-Sud.

Les usagers lévisiens pouvaient monter dans le SRB et filer jusqu’au centre-ville, au Grand Théâtre, à la 41e Rue ou à D’Estimauville. C’est Québec qui payait les infrastructures, soit le pôle d’échanges de 20 millions $, sans exiger de contribution de Lévis, qui n’avait rien à débourser non plus pour l’exploitation.

Avantage financier

Même si ce scénario n’était pas « cohérent » avec la vision de départ qui était de faire traverser le mode de transport lourd à Lévis, il était tout de même offert à Gilles Lehouillier. Le bureau de projet notait qu’il était très avantageux financièrement pour Lévis, pouvait être concrétisé très rapidement et n’avait pas d’impact négatif sur la circulation.

Les 26 000 heures épargnées par les autobus lévisiens, qui en ce moment circulent sur le territoire de Québec et doivent revenir vides, pouvaient être récupérées ailleurs à Lévis.

Le deuxième scénario prévoyait un terminus tout près des ponts. Sa localisation à un endroit déjà difficile d’accès aux heures de pointe le rendait peu pertinent pour le bureau de projet.

Les deux autres scénarios avaient plus d’impacts positifs, selon le bureau de projet, puisqu’ils allaient chercher les clients de Lévis plus loin sur le territoire. Mais ils étaient aussi plus coûteux. Une des options propose un terminus SRB au carrefour Saint-Romuald pour desservir l’est et le sud-ouest de la ville.

Les passagers en provenance de l’ouest étaient, quant à eux, dirigés vers Sainte-Foy par autobus jusqu’au pôle d’échanges du SRB sur Laurier. Ce scénario présente cependant des impacts négatifs sur le plan de la circulation, note le bureau de projet.

Scénario coûteux

L’option qui répondait le mieux aux critères s’avérait aussi la plus coûteuse: 215 millions $ en immobilisations, qui équivaudraient à 21 millions $ pour Lévis, après subventions. Dans ce cas, le SRB allait chercher les Lévisiens jusqu’à Saint-Nicolas à l’ouest et au carrefour Saint-Romuald à l’est.