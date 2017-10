Nouvel incident chez Suncor dans Montréal-Est?

Après un premier incident à la raffinerie Suncor, mardi matin, dans Montréal-Est, les pompiers de Montréal ont dû intervenir en après-midi sur place.

Les sapeurs semblaient tenter de refroidir la torchère, et les pompiers de l'entreprise étaient également en intervention. Des citoyens ont fait parvenir de nombreuses photos et également des vidéos de ce second incident à survenir à cet endroit aujourd’hui.

Ce matin, une panne majeure a forcé la raffinerie à faire un arrêt d’urgence des opérations.

Toutefois, la remise en marche des activités devait se faire au cours de la journée. L’entreprise avait averti que «la torchère de la raffinerie émette une flamme plus élevée. Cela pourrait également accroître le bruit de temps à autre. Il s’agit d’une procédure normale du système de sécurité de la raffinerie», avait fait savoir l'entreprise par communiqué.

Certains citoyens ont dit avoir entendu une explosion en après-midi, mais également vu beaucoup de fumée.

«Au cours des activités de démarrage après une fermeture imprévue comme celle qui s'est produite ce matin, nous pouvons avoir des perturbations opérationnelles mineures qui peuvent produire des torchères ou de la fumée supplémentaire. Toutes les autorités ont été notifiées et nous continuons à procéder au démarrage complet comme prévu», a fait savoir l’entreprise par courriel à TVANouvelles.ca