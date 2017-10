Trois nouvelles plaintes contre Gilbert Rozon

L’animatrice Pénélope McQuade, la réalisatrice Lyne Charlebois et la comédienne Patricia Tulasne ont porté plainte à la police de Montréal contre Gilbert Rozon pour agression sexuelle.

L'agente de Mme McQuade a confirmé l’information, mais n'a pas voulu émettre de commentaires. «On ne fera pas de commentaire, parce qu'elle est dans un processus légal», a expliqué mardi Julie Bergeron à l’Agence QMI.

Dans le cas de Mme Tulasne, son agente a aussi confirmé qu’une plainte a été déposée mardi. De plus, TVA Nouvelles a aussi appris que Lyne Charlebois avait porté plainte par le biais de la ligne spéciale du SPVM.

En début de semaine, Julie Snyder a également déposé une plainte à la police contre Gilbert Rozon pour une agression survenue il y a une vingtaine d’années à Paris.

Rappelons que la police de Montréal a ouvert une enquête à la suite d’une plainte d’agression sexuelle déposée la semaine dernière contre le producteur Gilbert Rozon concernant des évènements qui seraient survenus à Paris, en 1994. La plaignante fait partie d’un groupe d’une dizaine de femmes qui s’était réuni la semaine dernière à Montréal afin de discuter de gestes déplacés dont elles auraient été victimes de la part du fondateur de Juste pour rire.

Dans une entrevue accordée à Cogeco Nouvelles et au journal «Le Devoir», l’animatrice Pénélope Mc Quade avait témoigné de son expérience.

«Cette journée-là, j’étais avec ma fréquentation de l’époque. On était au Musée Juste pour rire, qui était le QG du festival. Je n’avais pas bu parce que je travaillais à 4 h. Je suis allée à la salle de bain, c’était une toilette privée. Tout de suite après moi, je sens quelqu’un qui rentre. Je vois la lumière se fermer et la porte se barrer. Et ce quelqu’un que j’ai aperçu, c’était Gilbert Rozon. Il s’est jeté sur moi. J’ai complètement figé et lui aussi d’ailleurs.»

La comédienne Salomé Corbo, la réalisatrice Lyne Charlebois ainsi que la comédienne Patricia Tulasne soutiennent aussi avoir été agressées par Gilbert Rozon.

Patricia Tulasne avait confié à TVA avoir été agressée par M. Rozon en 1994. À l’époque, elle jouait dans la pièce de théâtre «Le dîner de cons». C’est la vague de dénonciations qui a donné le courage à Patricia Tulasne de raconter ce qui lui est arrivé.