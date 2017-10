Recherché pour une double agression à Sorel-Tracy

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver un homme de 25 ans qui aurait infligé d’importantes blessures à deux hommes, dans la nuit du 19 octobre, à la sortie d’un bar de Sorel-Tracy.

Simon Marcil-Langlois aurait commis une double agression armée à l’extérieur de l’établissement licencié situé sur la rue Augusta.

Le suspect mesure 1,83 mètre (6 pi) et pèse 85 kg (190 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il a une cicatrice du côté gauche du visage et des tatouages sur les deux clavicules.

Toute personne qui apercevrait Simon Marcil-Langlois est priée de faire immédiatement le 911.