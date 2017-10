Un quadragénaire disparu depuis trois semaines

La Régie intermunicipale de police Roussillon (RIPR) a demandé, lundi, l’aide du public pour retracer un homme de 46 ans originaire de Saint-Constant porté disparu depuis maintenant trois semaines.

Tracy Duguay n’a pas donné de nouvelles depuis le 3 octobre dernier et ses proches s’inquiètent pour sa sécurité et sa santé puisqu’il aurait tenu des propos suicidaires et qu’il a un problème de consommation de drogue.

L’homme qui a la peau blanche, les cheveux bruns et les yeux verts a quitté son domicile sans sa médication et sans bagages. M. Duguay s’exprime en français.

Il possède une Ford Focus 2003 de couleur verte dont le numéro d’immatriculation est X57 MMB.

Depuis sa disparition, il aurait fréquenté des motels de la Rive-Sud de Montréal. De plus, Tracy Duguay aurait effectué des transactions, au cours du week-end, dans une banque à Saint-Léonard.

Quiconque possède des informations permettant de retrouver Tracy Duguay est prié de communiquer avec le lieutenant en devoir au 450-638-0911 poste 615 ou le sergent-détective Yannick Morin au poste 425. Il est également possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou effectuer un signalement en ligne au echecaucrime.com