Une nouvelle commande pour la C Series?

Une semaine après la prise de contrôle de la C Series par Airbus, des rumeurs de plus en plus persistantes laissent croire qu'une nouvelle commande de cet appareil pointe à l'horizon.

C'est le transporteur Égyptair qui est concerné pour une commande 12 appareils CS300, le plus imposant de la gamme C Series.

Un journal égyptien a ébruité cette possibilité en premier, dimanche.

Égyptair utiliserait ces nouveaux avions pour remplacer des appareils vieillissants de la brésilienne Embraer, le concurrent de Bombardier.

Rappelons que le géant européen Airbus a pris le contrôle le 16 octobre dernier du programme du C Series de Bombardier.