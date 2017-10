Attirés par le Québec: de plus en plus d'immigrants africains

Le Canada attire de plus en plus d’immigrants africains, car la grande majorité d’entre eux sont intéressés par la vie au Québec, révèlent des nouvelles données issues du recensement 2016 de Statistique Canada.

Au total, les immigrants représentent maintenant 21,9% de la population canadienne, un chiffre en augmentation quasi continue depuis la deuxième guerre mondiale et qui se rapproche du sommet historique de 22,3% enregistré il y a près de 100 ans (1921).

Or, la provenance de ces immigrants a beaucoup varié depuis 2011, date du dernier recensement. Si 61,8 % des nouveaux arrivants débarquaient de l’Asie (incluant le Moyen-Orient) dans les cinq dernières années, l’Afrique a devancé pour une toute première fois l’Europe à titre de deuxième continent en importance de l’immigration récente (13,4%).

Cela est entièrement dû à l’attrait du Québec pour les populations franco-africaines, explique Statistique Canada.

«On a vu une bonne augmentation de l’immigration en provenance africaine, mais les chiffres détaillés montrent que ce bond provient surtout de l’Afrique francophone [...] C’est principalement dû à certains programmes de sélection qu’on a au Québec qui favorisent l’immigration francophone», explique Hélène Maheux, une analyste chez l’organisme fédéral.

Après le Nigéria, ce sont l’Algérie et le Maroc, deux pays francophones, qui trônent au sommet des pays africains sources de l’immigration à travers le Canada.

Plus d’Arabes au Québec

Le Québec continue également à être la province qui détient le plus grand nombre et la plus grande proportion de résidents arabes, révèlent les données de Statistique Canada.

En date de 2016, pas moins de 213 000 Arabes avaient élu domicile au Québec, soit un peu plus d’un sur cinq à travers le pays. L’Ontario se retrouve en deuxième position avec 210 000 résidents en provenance d’un pays arabe.

Fait intéressant: 30% de la minorité arabe au Québec est née ici, ce qui en font des immigrants de deuxième, troisième ou même quatrième génération, souligne Mme Maheux.

Vague de Philippins

Si le Québec attire principalement des immigrants africains et arabes, ce sont les pays asiatiques qui composent la vaste majorité des nouveaux arrivants au niveau national, indique le rapport.

Au sommet de cette liste: les nouveaux arrivants chinois et, de plus en plus, philippins.

«On voit une augmentation de plus en plus importante des immigrants philippins à travers le pays depuis au moins 10 ans, et visiblement le phénomène ne s’est pas du tout estompé depuis 2011», souligne Mme Maheux.

Réfugiés

Pour une première fois, l’agence fédérale a également recensé le nombre d’immigrants qui étaient arrivés au pays à titre de réfugiés depuis 2011.

On apprend donc qu’un peu plus d’un immigrant québécois sur 10 (12,3%) était un réfugié. Sans surprises, la majorité d’entre eux provenaient soit de la Syrie ou de l’Haïti.

Dans l’ensemble du pays, le rapport indique que 140 515 (11,6%) des nouveaux arrivants étaient arrivés en tant que réfugiés.