Des espaces à bureaux dans les magasins La Baie

Le détaillant La Baie convertira certains de ses grands magasins en des espaces à bureaux au cours des prochaines années.

La maison mère de La Baie, HBC, a signé un partenariat avec l’entreprise new-yorkaise WeWork, spécialisée dans la location d’espaces à bureaux de type coworking pour les travailleurs autonomes.

WeWork prévoir ouvrir des espaces à bureaux dans des magasins La Baie au Canada. Les premiers emplacements seront ouverts à Toronto et à Vancouver. Montréal et Québec seraient également dans la mire de WeWork.

«Notre partenariat avec WeWork va créer de nouvelles opportunités pour HBC pour repenser les grands magasins traditionnels et attirer plus de clients dans nos magasins, en particulier en ajoutant des bureaux partagés et des espaces communs», a indiqué le grand patron de HBC, Richard Baker.

Ce dernier souligne que pour attirer la génération des milléniaux dans ses magasins, il faut être là où ils sont, c’est-à-dire au travail.

Une tendance

«C’est un partenariat logique. La Baie a beaucoup de pieds carrés disponibles dans ses magasins et ils ont besoin de nouveaux revenus. Ils devront être créatifs», a signalé Marie-Claude Frigon, analyste en commerce de détail au cabinet Richter.

Il faut dire que La Baie a d’importants défis à l’horizon alors que le détaillant a déclaré des pertes au cours des six derniers trimestres.

Selon Mme Frigon, tout comme Sears, La Baie doit trouver de nouvelles sources de revenus tout en redéfinissant son modèle d’affaires qui n’est pas rentable actuellement.

Au total, le partenariat avec WeWork devrait rapporter 1,6 milliard $ à HBC, ce qui lui permettra de réduire son endettement.

À New York, HBC a convenu de vendre le grand magasin chic de sa bannière Lord & Taylor, situé sur la célèbre Cinquième Avenue.

WeWork aménagera dans cet immeuble son siège social et des espaces à bureaux à louer alors que Lord & Taylor déploiera un nouveau magasin plus petit de plus de 150 000 pieds carrés.