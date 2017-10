Des parents morts d'inquiétude après la disparition de leur ado

Des parents de Saguenay sont morts d’inquiétude. Leur fille de 14 ans, Cassandra Boily, manque à l’appel depuis dimanche.

L'adolescente a quitté son domicile de Chicoutimi dimanche matin pour aller rejoindre des amis. Or, elle n’est jamais rentrée à la maison comme prévu.

Depuis, sa famille est extrêmement inquiète pour sa sécurité et la police de Saguenay est à sa recherche.

Les parents de Cassandra Boily ont voulu lancé un message sur les ondes de TVA Nouvelles, dans l’espoir qu’il soit entendu par leur fille.

«Tu sais à quel point je t’aime de tout mon cœur. La seule chose que je veux le plus au monde, c’est de te revoir en chair et en os et de te coller contre moi», a lancé la mère de l’adolescente, Caroline Tremblay.

«Assure-toi d’être en sécurité. Prends ton temps et quand tu seras prête, on est là pour toi», a ajouté son père, André Boily.

L'aide de la population demandée

Selon l’avis de recherche envoyé par la police de Saguenay en début de semaine, Cassandra Boily pourrait se trouver dans le centre-ville de Chicoutimi, au terminus ou encore dans le secteur de l’école secondaire de l’Odyssée-Dominique-Racine.

Trois jours se sont écoulés depuis, il est donc possible qu’elle soit ailleurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou même dans une autre région.

Les parents demandent donc l’aide de la population partout au Québec.

Description de Cassandra Boily

Cassandra Boily est mince et elle mesure 5 pieds 8 pouces. Elle a les yeux verts et les cheveux châtains, rasés d’un côté.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau long kaki et un sac à dos bleu.

Si vous avez des informations, communiquez avec la Sécurité publique de Saguenay au 418-699-6000.