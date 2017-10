Gilles Lehouillier en furie contre Régis Labeaume

Gilles Lehouillier a fait une sortie virulente contre le maire de Québec, l’accusant de s’immiscer dans la campagne électorale de Lévis, de manquer de respect et d’avoir mis sur le dos de Lévis l’abandon du SRB.

«Il aurait pu faire son SRB, mais il avait une obsession» pour que le projet ne coûte pas plus de 1 milliard $, a lancé mercredi Gilles Lehouillier, furieux, dans une longue déclaration en réaction à l’article du Journal qui révélait les quatre scénarios que Lévis a refusés pour le projet de SRB.

L'arrimage du transport en commun entre les deux rives devra se faire selon un plan qui sera établi par le gouvernement, a-t-il martelé. «Parce qu’actuellement, on a l’impression que c’est Labeaume qui mène le gouvernement!»

Il n'a pas apprécié que M. Labeaume dise la veille que Lehouillier a abandonné le SRB par calcul politique, pour mieux vendre le troisième lien. «Moi, quelqu’un qui met du sable dans l’engrenage pendant une campagne électorale, ça ne m’impressionne pas. Le message que j’envoie à M. Labeaume : vous avez beau me faire bouh, moi je n’irai pas me cacher en dessous de la table.»

Manque de courage politique

«J’affirme aujourd’hui que M. Labeaume n’a pas abandonné le SRB à cause de Lévis. Il l’a abandonné parce qu’il n’avait pas le courage politique. »

Il se dit «sans pitié» parce que le maire sortant de Québec est intervenu dans sa campagne électorale. «Qu’est-ce qui lui prend ? Je trouve que c’est une tactique «labeaudienne». C’est que quand tu es mal pris dans un dossier, tu dénigres l’autre à côté de toi. C’est une petite tactique qui ne marchera plus.»

Gilles Lehouillier demande du respect de la part de son homologue de la rive nord. «Il devra adopter une attitude plus positive.» Il doit se comporter comme un président de la Communauté métropolitaine de Québec, a-t-il affirmé. «Il doit aussi avoir cette réserve de respect envers les autres.»

Travail sur le SRB

M. Lehouillier affirme que Québec continue de travailler sur le projet de SRB avec les 12,5 millions $ qui ont été octroyés au bureau de projet par le gouvernement. «Comment ça se fait que nous, on n’est même pas capable de nous confirmer 3 millions $ pour faire nos études? Et on a des dizaines de millions à Québec. Et des gens qui sont dans les bureaux actuellement. Ils travaillent sur quoi? (...) Ils virent-tu en rond? Auquel cas le compteur vire parce qu’il y a des salaires qui se payent.»

Double tarification

Gilles Lehouillier a affirmé que s’il a abandonné le SRB, c’est parce qu’il n’y avait pas de déploiement à Lévis, qu’il y avait trop de correspondances et qu’une double tarification était imposée à ses usagers. La veille, Régis Labeaume a soutenu qu’il n’avait jamais été question d’imposer une double tarification.

Guérette défend Lévis

Invitée à commenter cette sortie du maire de Lévis, la candidate à la mairie de Québec, Anne Guérette, a invité Régis Labeaume à «prendre sa part de responsabilités».

«Je trouve ça déplorable (...) On l’entend tout le temps dire partout - en débats, dans les journaux – (que) c’est toujours la faute de Lévis. Je pense que M. Lehouillier, à un moment donné, en a eu plein son casque et a décidé qu’il allait le dire».

D’après Mme Guérette, «la seule solution est de changer de maire à Québec, puis ça va aller beaucoup mieux».

- avec la collaboration de Taïeb Moalla