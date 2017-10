«Je ne tiens rien pour acquis», assure Denis Coderre

Même s’il perd du terrain au profit de son adversaire Valérie Plante, le maire sortant de Montréal Denis Coderre n’est pas inquiet outre mesure à deux semaines de l’élection municipale du 5 novembre.

Selon un nouveau sondage Léger réalisé pour le compte de Projet Montréal, Valérie Plante et Denis Coderre sont au coude à coude à 38 % des intentions de vote, mais le maire sortant affirme ne pas être inquiet par la récente progression de son adversaire.

«On savait que ce serait serré, que ce serait une lutte à deux. Je ne tiens rien pour acquis, c’est ma 11e campagne électorale», a noté le maire sortant dans une première déclaration depuis la publication du nouveau sondage.

«J’ai beaucoup d’ambition pour Montréal»

M. Coderre refuse de croire que c’est sa personnalité qui est en cause pour le ralentissement des appuis. Au contraire, il estime avoir démontré qu’il détenait le leadership nécessaire pour gouverner la métropole.

«Le président Macron a déjà dit que l’arrogance, c’était de la détermination. J’ai beaucoup d’ambition pour Montréal, a lancé M. Coderre. J’ai un style, oui, j’ai un leadership, une façon d’être. Vous me voyez comme je suis, entier.»

Comme il l’a fait depuis le début de la campagne électorale, M. Coderre a réaffirmé que son bilan témoignait de la solidité de son équipe et de sa capacité à «mettre ses culottes».

«C’est sûr que parfois on peut piler sur des orteils, mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Nous sommes une équipe qui est capable de mettre ses culottes, qui est capable de faire une différence, a souligné le maire sortant. Mon adversaire fait des engagements qui sont devenus des propositions et qui n’ont pas d’allure!»

Denis Coderre poursuivait sa campagne mercredi alors qu’il était de passage dans un établissement pour personnes âgées. Ce n’est sans doute pas un hasard puisque selon le sondage, chez les 55 ans et plus, Mme Plante obtient 43 % des intentions de vote contre 38 % pour M. Coderre.