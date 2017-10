Juripop lance des cliniques d’aide juridique pour les victimes d’agression sexuelle

Dans la foulée de la vague de dénonciations amenée par le mouvement #Moiaussi, une dizaine d'avocats de la clinique juridique Juripop se réuniront vendredi et samedi pour venir en aide aux victimes d'agression sexuelle qui se poseraient des questions sur le processus judiciaire.

Les cliniques juridiques et sociales sont organisées en collaboration avec les syndicats du milieu des arts incluant, entre autres, l'Union des artistes (UDA), la Guilde des musiciens et l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS).

«Une dizaine d’avocats bénévoles en droit civil, criminel et du travail [...] seront mis à la disposition des artistes et des citoyens afin de les aiguiller dans leurs démarches et de leur offrir l’aide nécessaire, en fonction des besoins et des volontés de chacun. Les consultations seront gratuites et complètement confidentielles», a expliqué mercredi la clinique Juripop, par communiqué.

«On y présentera également un panel d’informations où des avocats et des intervenants sociaux démystifieront le processus de dépôt d’une plainte de harcèlement ou d’agression sexuelle», a-t-elle ajouté.

Les cliniques se dérouleront vendredi de 17 h à 21 h et samedi de 10 h à 15 h au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Montréal, situé au 6472, boulevard Saint-Laurent.

Une ligne d'information destinée aux citoyens et artistes victimes d'agression sexuelle sera également mise en place. Les personnes désirant obtenir des informations peuvent composer le 514 277-9860 ou le 1 888 765-0508 de l'extérieur de Montréal. Il est aussi possible d'envoyer un courriel à l'adresse info@juripop.org.