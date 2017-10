La ministre Tremblay réagit aux dénonciations visant Gilles Parent

La ministre Véronyque Tremblay a été «très surprise» par les dénonciations d’inconduites sexuelles qui ont éclaboussé l’animateur radio Gilles Parent, avec qui elle a partagé l’antenne avant de faire le saut en politique.

«J’avoue que j’ai été très surprise en apprenant ça la semaine dernière», a commenté la députée libérale de Chauveau, lorsque questionnée à ce sujet en marge du Conseil des ministres.

La nouvelle ministre déléguée aux Transports a indiqué que ses premières pensées allaient à celles «qui ont eu le courage de dénoncer». «Je pense qu’elles ont fait ce qu’elles devaient faire», a dit Mme Tremblay.

Contrairement aux six femmes qui disent avoir été victimes de gestes tels qu’attouchements non consentis, textos insistants et avances sexuelles répétées, Mme Tremblay assure qu’elle n’a «pas été témoin de gestes» déplacés de la part de M. Parent à l’époque où elle travaillait avec lui au FM93.

«Je ne travaillais pas non plus dans le même bureau, exactement», a raconté Mme Tremblay, qui faisait entre autres la lecture des nouvelles à l’émission du retour de Gilles Parent, retirée des ondes jusqu’à nouvel ordre.

Tolérance zéro

«Ce que je dis, c’est que ces femmes-là ont bien fait de dénoncer, a-t-elle répété. Elles ont eu le courage de le faire. C’est tolérance zéro et elles ont bien fait d’agir.»

Interrogé mardi par notre Bureau parlementaire sur le même sujet, son collègue et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, a refusé de commenter le cas spécifique de M. Parent.

«Moi, je pense qu’il faut faire ce qui est dit et répété aujourd’hui: il ne faut pas avoir peur de dire les choses si on a des choses à dénoncer. Il faut le faire», a dit M. Proulx.

Le ministre de l’Éducation a signalé que de nos jours, des situations comme toutes celles qui ont été dénoncées au cours des derniers jours ne sont plus acceptées.